El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, reconoció este martes que el sistema energético enfrenta un problema de generación, aunque señaló que es LUMA Energy quien decide los sectores que se verían afectados por los relevos de carga.

“El que tiene la responsabilidad de implementar los relevos de carga, qué unidades entran, qué unidades salen, es LUMA. Porque LUMA es el que maneja el Centro de Control Energético de Monacillo. LUMA es el que decide qué se prende”, señaló Figueroa Jaramillo.

Actualmente, más de 144,000 abonados están sin luz en el país, tras reportarse un “evento” en la Unidad 4 de Palo Seco. Más temprano, la cantidad de clientes sin luz ascendía a 85,000 por un evento de “generación limitada”, según el desglose de clientes sin servicio que ofrece LUMA.

“Para poder tener algo aceptable, no óptimo, vamos a ir recuperando en la medida que la Central Aguirre pueda entrar esta noche, que (la Unidad 3) de Palo Seco pueda entrar en los próximos días, y de viernes al sábado la Unidad 5 de Costa Sur pueda entrar, tendríamos algo aceptable, no lo adecuado, para volver a algún grado de normalidad”, estimó.

El gobernador Pedro Pierluisi atribuyó esta mañana los problemas que han causado los apagones en el país a “fallas gerenciales” en la AEE, a lo que Figueroa Jaramillo contestó con que el mandatario ahora forma parte de esa gerencia.

“El gobernador no se puede enajenar de ese problema de gerencia, porque él es parte de esa gerencia. Todo este mal rato, todo este problema a la economía que estamos teniendo, es parte de la implementación de una política pública dirigida a privatizar todo el sistema eléctrico. Esto no nace de la nada”, planteó.

Por otro lado, el líder sindical denunció la falta de personal para operar las unidades en plantas de generación de electricidad, como afirmó que ocurrió en la Central San Juan.

“La (Unidad) 7 la prendimos la semana pasada y la tuvimos que apagar porque no había personal. El problema que me indicaron los compañeros en la Central San Juan es que la tuvieron que apagar porque no había personal para operarla, porque los operadores que había ya tenían 24 horas de trabajo consecutivo y después de las 24 horas los tienen que enviar a descansar”, señaló.

Ante esto, aseguró que el problema de personal no es nuevo y que advirtió desde el pasado mes de enero el problema de personal ante el liderato de la AEE y La Fortaleza.

Convocatorias contra LUMA

Al menos dos convocatorias de manifestaciones contra LUMA Energy han comenzado a circular en las redes sociales, pero Figueroa Jaramillo indicó que desconoce quién las convocó.

“Creo que la ciudadanía se está sumando a la indignación y al rechazo a esta política energética que el gobierno ha implementado. Creo que toda expresión pública de movilización se tiene que dar desde el pueblo, no tiene que estar sujeto a que la Utier o que alguien convoque. La convocatoria ya está hecha, en ese sentido, el país debe moverse a las convocatorias que entienda”, abundó.

La primera convocatoria es a una manifestación el viernes, 15 de octubre a las 5:00 p.m. en el Expreso Las Américas. La segunda convocatoria es a una protesta en la Calle Resistencia, frente a La Fortaleza, el viernes, 1ro de octubre, también a las 5:00 p.m.

“Estaremos discutiendo (si la Utier se une a la manifestación). Sin lugar a dudas, todo lo que sea en contra de esta política energética, nosotros vamos a ser partícipes. Pero siendo una actividad de pueblo, estaríamos sumándonos como pueblo, al pueblo”, precisó Figueroa Jaramillo.