Últimas Noticias
6 de octubre de 2025
Locales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Anuncian evaluación de enmiendas a reglamento tras accidente de enfermera que chocó al quedarse dormida en Carolina

El secretario de Salud informó que atenderán posibles cambios ¿

6 de octubre de 2025 - 2:47 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
El choque vehicular ocurrió cerca del Centro Judicial de Carolina en horas de la mañana, luego de que la enfermera culminara un turno nocturno en el hospital. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Después de que una enfermera sufriera un accidente vehicular grave en Carolina al quedarse dormida, el Departamento de Salud informó que evaluará enmiendas al reglamento que regula esa profesión.

Un portavoz de la familia de la enfermera dijo esta mañana a El Nuevo Día que el incidente ocurrió luego de que la joven saliera de atender aproximadamente 17 pacientes en el turno nocturno, de sábado para domingo, después de haber “doblado turnos” en días anteriores.

En comunicado de prensa, el secretario de Salud, Víctor Ramos, lamentó el accidente y expresó su solidaridad con la empleada y su familia, al tiempo que aseguró que ha recibido los mejores recursos médicos disponibles para su pronta recuperación.

“He estado en comunicación directa con el equipo médico y con la dirección del Hospital Universitario de Adultos para asegurarme de que nuestra compañera reciba la mejor atención posible”, sostuvo Ramos, en declaraciones escritas.

Destacó que “este lamentable suceso nos recuerda la importancia de cuidar a quienes cuidan, y por eso hemos establecido un nuevo patrón de enfermería para promover la salud, la seguridad y el bienestar de todo nuestro personal”.

“En esa dirección, he convocado una vista pública para atender este tema de manera responsable y colaborativa”, agregó.

Ramos explicó que emitió un “Aviso Público” para informar la celebración de una vista pública virtual el próximo 3 de noviembre de 2025, a partir de las 9:00 a.m.

Detalló que en la audiencia se discutirán las enmiendas propuestas al Reglamento Número 9104 del 9 de agosto de 2019, conocido como Reglamento para Regular la Profesión de la Enfermería en Puerto Rico.

“El propósito de esta vista pública es actualizar el reglamento para cumplir con la Ley 254-2015 e incorporar normas claras sobre los patrones de personal de enfermería (‘staffing’) que garanticen servicios de calidad, seguros y humanizados, de acuerdo con las necesidades de nuestros hospitales y centros de salud”, apuntó el funcionario.

El aviso indica que “toda persona interesada en participar de la vista deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: millyvette.garcia@salud.pr.gov y recibirá una invitación con las instrucciones para conectarse”.

“Se exhorta a las personas a que presenten sus comentarios por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este Aviso, a la siguiente dirección de correo electrónico: millyvette.garcia@salud.pr.gov”.

El portavoz de la familia de la enfermera, y también profesional de la enfermería, Juan Carlos del Valle, señaló que el choque ocurrió porque "el cansancio le ganó y en un cerrar de ojos se estrelló“.

Del Valle recalcó que “12, 15, 17 pacientes es demasiado excesivo”.

“Hemos levantado la voz para que la carga no sean más de seis u ocho pacientes en un piso regular. Cuando son cuidados de alto riesgo, debe ser no más de dos pacientes por enfermero”, explicó Del Valle. “Más de ocho en un piso regular representa una carga extenuante, abusiva”.

Departamento de Salud
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
