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Aprobado el aumento de un centavo por kilovatio hora en la factura de luz a partir de abril

La decisión del Negociado de Energía se alineó, en esencia, con la petición que LUMA había radicado

27 de marzo de 2026 - 4:00 PM

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El alza estará en vigor, al menos, hasta finales de junio. (Xavier Araújo)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

El costo promedio del kilovatio hora (kWh) incrementará un centavo para abonados residenciales en el trimestre que arranca el 1 de abril, un ajuste asociado al alza en los mercados globales de combustible en medio del enfrentamiento bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán.

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La resolución y orden del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), circulada en la tarde de este viernes, dispuso un aumento de 26.23 a 27.23 centavos por kWh, esencialmente, en línea con el cálculo que LUMA Energy había presentado la semana pasada a partir de las proyecciones de costos de combustible suplidas por Genera PR.

De acuerdo con el NEPR, para un cliente que mantenga un consumo mensual de 800 kWh, la factura ascenderá a $217.84, o $7.99 más de los $209.85 que se le hubiera cobrado durante el trimestre a punto de terminar. El alza aprobada por el organismo regulador supone una diferencia de 3.8% para consumidores residenciales.

La propuesta de LUMA contemplaba que el costo promedio del kWh rondara los 27.29 centavos, ligeramente por encima del monto que autorizó el NEPR.

En su escrito, los comisionados del NEPR detallaron que el monto a cobrarse a los clientes en el período de abril a junio se redujo en $2.4 millones respecto a la petición del operador, cifra que representa la diferencia entre el inventario de combustible que Genera PR mantenía en los libros y la cantidad real identificada en sus tanques de almacenamiento al 28 de febrero.

La central Aguirre, en Salinas, consiste de dos unidades base de 450 megavatios (MW) cada una, inauguradas en 1971. Además, la instalación cuenta con dos unidades de ciclo combinado, con capacidad nominal de 592 MW, que al presente enfrentan limitaciones mayores en su operación.La central Costa Sur, en Guayanilla, cuenta actualmente con las unidades #5 y #6, de 410 megavatios cada una, que datan de 1972 y 1973, respectivamente.La estación de Mayagüez, construida en 2009, tiene cuatro bloques de unidades de diésel, de 55 megavatios cada uno. La mayor parte de su capacidad, sin embargo, permanece fuera de servicio.
1 / 8 | Flota generatriz en Puerto Rico: conoce las plantas que producen la energía que consumes. La central Aguirre, en Salinas, consiste de dos unidades base de 450 megavatios (MW) cada una, inauguradas en 1971. Además, la instalación cuenta con dos unidades de ciclo combinado, con capacidad nominal de 592 MW, que al presente enfrentan limitaciones mayores en su operación. - Ramon "Tonito" Zayas

“Dado que el combustible remanente en inventario no fue utilizado para generar electricidad durante el período de reconciliación de diciembre de 2025 a febrero de 2026, y que no se acreditó al NEPR si esa cantidad fue o no incluida en los costos de combustible hasta el 28 de febrero de 2026, los costos de combustible a febrero de 2026 podrían estar sobreestimados por ese monto. En consecuencia, un ajuste a los costos de combustible del período de reconciliación por la diferencia entre el inventario real de combustible y la información contable del Informe J-28 resulta forzoso”, sostiene la resolución.

El pasado miércoles, representantes de LUMA, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica, así como de las cogeneradoras AES y EcoEléctrica, comparecieron a una audiencia citada por el NEPR, en la que coincidieron en que resulta imposible, en este momento, estimar el comportamiento de los mercados internacionales de combustible y, en particular, de los derivados del petróleo, considerando el cierre parcial del estrecho de Ormuz como consecuencia de la guerra. Por el estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, transita de ordinario una quinta parte del crudo comercializado a escala global.

En cambio, las partes señalaron que la dispensa de 60 días que el presidente Donald Trump autorizó a la aplicación de las leyes de cabotaje no tendrá mayor efecto sobre los costos de combustible, toda vez que los contratos de suministro existentes fijan precios por adelantado.

Tags
Negociado de Energía de Puerto RicoLUMA EnergyGenera PRAEEEnergía eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
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