En una votación que contó con la oposición de parte de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Senado aprobó el lunes con 22 votos a favor dos resoluciones legislativas dirigidas a acelerar el proceso que surgiría posterior a una posible anulación del contrato otorgado a LUMA Energy para la operación de sistema de transmisión y distribución eléctrico.

La Resolución Conjunta del Senado 326 le ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) a que, en un plazo de 20 días, presenten un plan de trabajo ante una posible cancelación del contrato a LUMA, sea por incumplimiento o por la fecha de vencimiento del contrato suplementario, el 30 de noviembre próximo.

Mientras, la Resolución Conjunta del Senado 327 le ordena al Negociado de Energía a presentar las métricas que se exigirán al operador del sistema eléctrico, también en un término de 20 días. Ambas medidas son de la autoría de presidente de la Cámara Alta, José Luis Dalmau.

“De la misma manera que leyeron el contrato en 25 minutos, de la misma manera que usaron cuatro páginas para establecer cuáles eran los asuntos que iban a traspasarse de la AEE a LUMA, de esa misma manera yo espero que la AAPP y la AEE tengan un plan de transición a la inversa con esa misma rapidez”, abundó el líder senatorial.

Las medidas recibieron los votos en contra de los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) Marissa Jiménez, Gregorio Matías, Migdalia Padilla y Carmelo Ríos.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, favoreció ambas medidas legislativas, aunque sostuvo no tener ninguna expectativa de que sean ejecutadas. “Asumiendo que se aprueben aquí, que se prueben en la Cámara, que el gobernador las firme, esto es como encomendarle a un vegetariano la administración de una carnicería. ¿Alguien de verdad se cree que el señor (Fermín) Fontánez, (director de las AAPP), va a trabajar el plan de transición? Eso no va a pasar”, dijo durante su intervención.

“Aquí tiene que haber, no la petición para que hagan lo que sabemos que no van a hacer. Aquí tiene que haber una confrontación con el ejecutivo ante su incapacidad de aceptar el fracaso de su proyecto privatizador para el cual contaron en algún momento con la aprobación, con el visto bueno, con la colaboración activa del Partido Popular Democrático (PPD)”, señaló Santiago.

“Tanta esperanza como poner a un vegetariano al frente de la carnicería, esas son las posibilidades que tienen estas propuestas de que realmente se materialicen”, reiteró.

Por su parte, el portavoz alterno del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, dijo que espera que las medidas se conviertan en la “antesala” de la cancelación del contrato que ha servido para que el gobierno renuncie a su responsabilidad. “Por supuesto que no están fiscalizando y, por supuesto, que no quieren intervenir, para eso han privatizado, para no cumplir con su responsabilidad pública, así que no me extraña que no hayan fiscalizado”, sostuvo el legislador.

Agregó que la crisis energética amerita no solo “salir” del contrato de LUMA, sino también transformar la manera en que está organizada la AEE, transicionar de forma acelerada a fuentes de energía renovables y renegociar la deuda de la corporación pública. “La alternativa tiene que ser la democratización de las agencias públicas, democratización con la participación de los trabajadores y trabajadoras que son los que conocen cómo funcionan las agencias”, señaló el legislador.

Su homólogo independiente José Vargas Vidot también se expresó a favor de las medidas, las cuales describió como “un principio”, pero cuestionó si la respuesta legislativa hubiese sido la misma si la ciudadanía no se hubiera movilizado exigiendo la salida de LUMA o si las redes sociales no se hubiesen convertido en un medio democrático comunitario.

“Yo pienso que en este momento en Fortaleza tiene que haber una provisión inmensa de Imodium. Tiene que haber algo interesante pasando allí, porque, sin lugar a duda, las características que se evidencian en las calles sobre el desencanto que tiene la población van encaminándose a una repetición de una renuncia”, dijo al cuestionar “qué cosas tienen amarradas a los bolsillos” las personas que se supone vigilen y fiscalicen los asuntos que traen transformación y progreso al país o, en su lugar, retroceso y calvario.

A la discusión se unió el portavoz del PPD, Javier Aponte Dalmau, quien aseveró que no solo hay indignación con la privatización del sistema energética, sino también con otros acuerdos similares como el concedido para el transporte marítimo hacia y desde las islas municipio de Vieques y Culebra. “De lo que se trata, al final del día es en la inconsistencia que ha habido en cada uno de estos contratos”, expuso.

Ambas medidas pasan ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.