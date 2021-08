El recinto Metro de la Universidad Interamericana abrió ya sus puertas para recibir a unos 2,700 estudiantes vacunados contra el COVID-19 que han decidido tomar clases presenciales, cerca de la mitad de los universitarios matriculados en sus programas académicos de trimestres.

El presidente de la Interamericana, Manuel Fernós, calificó como un gran logro el inicio de clases en modalidad híbrida, mediante el cual los alumnos han tenido la opción de escoger si regresan al salón o toman clases virtuales.

“Hemos comenzado las clases el lunes (2 de agosto). El estudiante, para poder estar presencial, se le requiere estar vacunado (completamente)”, explicó Fernós. “Si no está vacunado, simultáneamente el profesor está dando la clase presencial y a distancia, en vivo, así que toman las clases de forma virtual. La experiencia que hemos tenido estos días es que más o menos la mitad de los estudiantes están presenciales y la mitad están a distancia”, sostuvo el presidente universitario.

PUBLICIDAD

El lunes también iniciaron clases los estudiantes a nivel graduado de los 11 recintos, precisó.

La cifra de estudiantes presenciales en el recinto Metro está acorde con los previsto por la administración universitaria, pues Fernós detalló que el 54% de los universitarios dio una opinión favorable de la educación a distancia en una encuesta realizada el semestre pasado.

Mediante una inversión de unos $30 millones provenientes, en gran parte, de los fondos federales asignados para el manejo de la pandemia de coronavirus, todos los salones del sistema universitario fueron equipados con cámaras, pizarras electrónicas y micrófonos, entre otras herramientas, para permitir que se dé una educación virtual en tiempo real.

“Aun cuando termine la pandemia, cuando vi el alto nivel de satisfacción de los estudiantes, que les gusta más coger las clases desde su casa, sé que esta modalidad llegó para quedarse. Para los estudiantes es más conveniente... Esta modalidad (a distancia) llegó para quedarse. Ya impartí instrucciones para que siempre mantengamos nuestra oferta de clases, antes era presencial y ‘online’, ahora tenemos que tener presencial, ‘online’ y salones virtuales”, destacó Fernós.

El presidente universitario destacó que, al momento, tienen una proyección de matrícula de unos 30,000 estudiantes para el próximo año académico, de los cuales una cuarta parte cursarán estudios graduados.

“Para poder estar de forma presencial, todos tienen que estar conforme con el protocolo emitido y la orden administrativa (del Departamento de Salud que ordena la vacunación compulsoria para los estudiantes). Todo el mundo tiene que estar con mascarilla”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El líder universitario destacó que tomó la decisión de ordenar la vacunación contra el COVID-19 de empleados y estudiantes desde el semestre pasado. Esta fue consultada con los consejos estudiantiles de los 11 recintos, los cuales estuvieron de acuerdo.

Al momento, menos de 30% de la matrícula proyectada ha colocado en el sistema de información de la universidad su certificación de vacunación, información que se comenzó a recopilar hace dos semanas, indicó Fernós.

“En dos semanas, 8,176 estudiantes ya entraron los datos. Las clases grandes de semestres empiezan el 16 de agosto, así que esperamos de aquí al 16 ver como esa cantidad sube”, expresó.

En cuanto a los empleados, el presidente de la Inter precisó que el 97.1% de los empleados completó su serie de vacunación, ya sea con las dos dosis de las vacunas de Moderna o Pfizer-BioNTech, o la dosis única de Janssen.

Los empleados que no están vacunados no pueden acudir a trabajar de forma presencial. Los que presenten un certificado médico que evidencien que no pueden vacunarse por alguna condición de salud o si presentan una declaración jurada por consideraciones religiosas recibirán un acomodo para trabajar a distancia, precisó Fernós.

“Los que no están vacunados al día de hoy están de vacaciones y, luego, estarán en licencia sin sueldo hasta que estén vacunados. A menos que me traigan un certificado médico o religioso, conforme a lo que dice la orden administrativa, y se le da un acomodo de trabajar a distancia, pero presencialmente no pueden estar. Tengo que dar, que garantizar a los estudiantes y los empleados que la universidad es segura, que están en un ambiente seguro, que hay inmunidad de rebaño”, manifestó.