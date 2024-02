Aseguran que el Departamento de Educación solo asigna un 63% de su presupuesto para servicios directos a los estudiantes

El analista del área de educación de Espacios Abiertos, el economista y abogado Enrique Colón Bacó , indicó que evaluó todos los anejos que Educación presentó junto con su “Informe sobre distribución presupuestaria” del año fiscal 2018-2019 al 2023-2024. Contrario a la definición dada por la agencia en el informe, explicó que extrajo de los cálculos la partida de gastos destinada al pago de pensiones de docentes retirados, conocida como “pay go” o “pay as you go”.

El porcentaje, incluso, podría ser menor. No obstante, Colón Bacó destacó que, con los números entregados por Educación, no les fue posible identificar otros gastos que –considera– no tienen injerencia con lo que ocurre en el salón de clases, como el pago de seguro relacionados con empleados que no trabajan directamente con escuelas.