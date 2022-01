La familia de Krystal Bayron Nieves detalló que el cuerpo la joven de 19 años, asesinada durante su turno de trabajo en un restaurante de comida rápida en Nueva York, llegará a su natal Mayagüez la semana próxima, mientras que todavía no están completamente convencidos con la teoría de que todo se debió a un asalto.

Josemarie Nieves, tía de la víctima, indicó a El Nuevo Día que han preparado una ceremonia de despedida con familiares y allegados por varios sectores de Mayagüez, donde se criaron antes de mudarse a Estados Unidos.

Después de un velorio de dos días en Nueva York, entre el martes y el miércoles, “toda la familia iremos a Puerto Rico el jueves”, expresó la mujer.

“La vamos a velar en la funeraria Martell en Mayagüez el viernes”, explicó Nieves, en entrevista telefónica desde Nueva York.

“El sábado será mediodía solamente porque vamos a hacer una cabalgata, con una carroza. Vamos a pasar por Flamboyán Gardens. También por las Carmelitas, donde vive la abuela, y el residencial Roosevelt”, agregó Nieves, quien informó que el sepelio será en el cementerio privado de la funeraria Martell.

“Nos criamos allá, aunque ella no eran tan grande cuando vino”, indicó Nieves. “Tenemos bastante familia allá, por eso quisimos llevarla para velarla y enterrarla allá.

Agregó que “esto ha sido una noticia bien fuerte. Todo el mundo ha estado pendiente. Gracias a Dios que cogieron al que le disparó. No cambia mucho las cosas, porque no nos la va a devolver, pero por lo menos la Policía hizo el trabajo de capturarlo”.

El robo se registró a las 12:47 a.m. del domingo pasado. Un vídeo difundido por las autoridades muestra al autor del robo, vestido completamente de negro y con una máscara del mismo color tapando su rostro. Según el Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD), la joven recibió un impacto de bala en el torso.

El jueves, en horas de la noche, la Policía arrestó a Winston Glynn y lo acusaron con un cargo por asesinato, dos cargos por robo y otro cargo por posesión ilegal y uso de un arma de fuego.

“Lo cogieron con la pistola y con la misma ropa que tenía cuando le disparó, y toda la evidencia. No podía ser una persona sin hogar, como se estaba diciendo, porque tenía una tarjeta de crédito y cuando la pasó por una (máquina) ATM, pudieron saber por dónde iba”, abundó.

La joven apenas llevaba unos meses trabajando como cajera en un restaurante Burger King en Harlem.

El caso ha capturado tanto la atención que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se ha involucrado personalmente en vigilias de ciudadanos y el apoyo a los familiares de la víctima. En una conferencia de prensa, Adams expresó que “cuando visitó a la madre de Kristal y vi el dolor en su rostro, vi cuánto esto la ha destruido. Y no vemos ese llanto muy seguido”.

En la rueda de prensa de hoy, el jefe de la NYPD, Kenneth Corey, indicó que este caso se trata de un “asesinato sin sentido” porque la víctima cumplió con las órdenes del gatillero, entregándole el dinero de la caja registradora.

“No había razón para dispararle a esta joven mujer”, sostuvo Corey. “Ella fue asesinada por ninguna razón aparente”.

Por su parte, el jefe de detectives de la NYPD, James W. Essig, expresó que este caso “te hace hervir la sangre e impacta tus sentidos”.

“Este fue un crimen tan terrible y desconsolador”, manifestó Essig, al describir la impresión que deja ver el vídeo del crimen de “una adolescente que estaba haciendo lo correcto, trabajando un sábado en la noche”.

Essig dijo que en el restaurante había cuatro personas, dos clientes, la víctima y la gerente, a quien la golpeó, tumbándole dos dientes.

Glynn tomó los $100, aproximadamente, que había en la caja registradora, pero le pidió a Bayron Nieves “más dinero. En momentos en que ella intentaba abrir la caja, ella no tiene la llave. Entonces, él hace un disparo y le causa la muerte”.

El hombre se llevó el celular de la gerente. En la escena ocuparon un fragmento de bala y un casquillo 9mm.

Siguiendo las cámaras de seguridad, pudieron rastrearlo desde una estación de tren previo al incidente hasta su paradero posteriormente. La investigación también los llevó a conocer que anteriormente había trabajado en el mismo restaurante, en el 2020, y que tenía historial criminal violento.

La pesquisa llevó a Brooklyn, donde lo arrestaron a eso de las 8:00 de anoche. Allí recuperaron los audífonos y el bulto que cargaba según se apreció en los videos de las cámaras de seguridad.

Según Corey, el imputado se acogió a su derecho a guardar silencio. También dijo que evaluarán si sufre de algún tipo de condición psicológica, debido al comportamiento que mostró durante la intervención.

Asimismo, Corey dijo que por el momento no tienen alguna indicación de que Glynn conociera a Bayron Nieves, resaltando que no trabajaron a la misma vez en el lugar.

Por su parte, Essig señaló que, considerando que una cámara de seguridad lo captó antes del crimen vistiendo otra ropa, “todo indica que él lo planificó. Llega con una ropa diferente. Tiene un bulto donde guardó la ropa. Así que toda la indicación es que conocía bien el sitio y planificó el evento”.

Mientras, Brian McGee, jefe investigador en la oficina de Manhattan para la NYPD, dijo que el disparo no se produjo porque la víctima se haya volteado para alejarse del gatillero.

“Ella estaba en la segunda caja registradora y estaba agachada cuando le disparó”, apuntó McGee

La familia de Kristal sintió alivio cuando conocieron sobre el arresto de Glynn, pero no están completamente satisfechos con la teoría del asalto.

Nieves manifestó que tienen algunas dudas con que todo el crimen se debiera solamente a un asalto, pues amistades de la joven le han indicado que un joven había estado haciéndole acercamientos que ella había rechazado recientemente en el mismo restaurante.

“Sus amigas nos han dicho unas cosas que nos han dejado pensando. Hay unas cosas que no nos cuadran, como el hecho de que no se llevara las prendas que ella tenía y que no le disparara a nadie más”, afirmó. “Solamente queremos que la Policía lo investigue todo y que no quede duda si había algo más o no”.