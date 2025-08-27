Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
27 de agosto de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González decreta cuatro días de duelo tras tiroteo en escuela de Minneapolis

Ordenó que las banderas ondeen a media asta por la tragedia que cobró la vida de dos niños y dejó casi una veintena de heridos

27 de agosto de 2025 - 4:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los menores comenzaban su primera semana de clases en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis. (The Associated Press)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las banderas de Puerto Rico ondearán a media asta desde el miércoles, 27 de agosto, hasta el domingo, 31 de agosto, tras el tiroteo que dejó tres muertes y casi una veintena de heridos en una escuela católica de Minnesota.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa emitido por La Fortaleza, de esta manera la gobernadora Jenniffer González Colón estará cumpliendo con una proclama emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“En nombre del pueblo de Puerto Rico, expreso mis más sinceras condolencias a las familias y comunidades afectadas por los trágicos actos de violencia ocurridos hoy, 27 de agosto de 2025 en Minneapolis, Minnesota. La pérdida de vidas inocentes es profundamente dolorosa, por eso elevamos nuestras oraciones por las víctimas, sus seres queridos y a todos los afectados por esta tragedia”, leen declaraciones escritas compartidas por la mandataria.

Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis.Las autoridades se apostaron afuera de la escuela en respuesta al incidente. El tiroteo del miércoles en la escuela también siguió a una serie de llamadas falsas sobre supuestos tiroteos en al menos una docena de campus universitarios de Estados Unidos.
1 / 24 | Otro tiroteo en Minneapolis deja dos niños muertos: el ambiente tras el ataque a una escuela católica. Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. - Alex Kormann

Esta mañana, el Departamento de Policía de la ciudad de Minneapolis respondió a un incidente armado con “múltiples víctimas” en una escuela católica de la ciudad. El sospechoso del ataque, posteriormente identificado como Robin Westman, se habría suicidado poco después de un tiro.

Inicialmente, la agencia noticiosa Reuters reportó tres muertos y al menos 17 heridos. Luego, en una conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, detalló que entre los muertos está el tirador y dos niños de ocho y 10 años. Asimismo, se indicó que otras 20 personas resultaron heridas, y que 14 de ellas eran niños, de los cuales dos se encuentran en estado crítico.

Los menores comenzaban su primera semana de clases en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis.

Tags
Breaking NewsTiroteo en escuelas de Estados UnidosMinnesota
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: