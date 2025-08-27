Jenniffer González decreta cuatro días de duelo tras tiroteo en escuela de Minneapolis
Ordenó que las banderas ondeen a media asta por la tragedia que cobró la vida de dos niños y dejó casi una veintena de heridos
27 de agosto de 2025 - 4:52 PM
27 de agosto de 2025 - 4:52 PM
Las banderas de Puerto Rico ondearán a media asta desde el miércoles, 27 de agosto, hasta el domingo, 31 de agosto, tras el tiroteo que dejó tres muertes y casi una veintena de heridos en una escuela católica de Minnesota.
Según un comunicado de prensa emitido por La Fortaleza, de esta manera la gobernadora Jenniffer González Colón estará cumpliendo con una proclama emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“En nombre del pueblo de Puerto Rico, expreso mis más sinceras condolencias a las familias y comunidades afectadas por los trágicos actos de violencia ocurridos hoy, 27 de agosto de 2025 en Minneapolis, Minnesota. La pérdida de vidas inocentes es profundamente dolorosa, por eso elevamos nuestras oraciones por las víctimas, sus seres queridos y a todos los afectados por esta tragedia”, leen declaraciones escritas compartidas por la mandataria.
Esta mañana, el Departamento de Policía de la ciudad de Minneapolis respondió a un incidente armado con “múltiples víctimas” en una escuela católica de la ciudad. El sospechoso del ataque, posteriormente identificado como Robin Westman, se habría suicidado poco después de un tiro.
Inicialmente, la agencia noticiosa Reuters reportó tres muertos y al menos 17 heridos. Luego, en una conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, detalló que entre los muertos está el tirador y dos niños de ocho y 10 años. Asimismo, se indicó que otras 20 personas resultaron heridas, y que 14 de ellas eran niños, de los cuales dos se encuentran en estado crítico.
Los menores comenzaban su primera semana de clases en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: