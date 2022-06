A pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó esta tarde su presupuesto para el próximo año fiscal, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, afirmó que “no se ha acabado el juego” y aprobarán esta noche la propuesta de la Asamblea Legislativa que ascendía a $12,475 millones.

“No se ha acabado el juego. Hay que aprobarlo. Si no lo aprobamos el mensaje es errado. Si no lo aprobamos, entonces, lo que estamos es adjudicando y claudicando ante la Junta. No podemos hacer eso, menos cuando nuestra Constitución del Estado Libre Asociado dice claramente que el presupuesto en Puerto Rico se aprueba hasta el 30 (de junio)″, dijo al reconocer la responsabilidad de la Asamblea Legislativa por el proceder del ente federal.

Sostuvo que la propuesta de la Junta es prácticamente igual a la de la Asamblea Legislativa y, de hecho, contiene varias partidas importantes, incluyendo $40 millones para los municipios y $58 millones adicionales para la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Durante un intercambio con la prensa previo a la determinación de ente fiscal, Hernández Montañez se había expresado esperanzado en que el ente fiscal certificara la propuesta legislativa a pesar de que reconocía que no habían cumplido con el acuerdo de aprobación del presupuesto para el 27 de junio.

Hernández dijo que con la aprobación del presupuesto le dan, además, garras al Eejecutivo para negociar con la JSF ante las posibles diferencias. “El Ejecutivo ahora, con esta herramienta de un presupuesto balanceado y firmado, puede ir ante la Junta y reclamar la ejecución de la política pública”, señaló el líder cameral.

El presidente de la Comisión, Jesús Santa, recordó que el presupuesto pasado se enmendó en dos instancias. “El camino está, pero para llegar ahí tú tienes que plantear de una forma oficial, cómo sería una resolución de presupuesto aprobado y firmada por el gobernador, cuál sería la forma en que el gobierno quiere utilizar el dinero público”, señaló Santa.

“Yo creo que se cumplió lo que en un momento dije, que el riesgo era alto, que al no haber aprobado el presupuesto el lunes la Junta iba a tomar la determinación de certificar el presupuesto de ellos”, expresó Santa.

No obstante, dijo que al parecer el presupuesto de la Junta -el cual al momento de esta publicación aun no estaba disponible para su análisis- integra varias partidas que surgieron desde la Legislatura, como la asignación de $20 millones , una iniciativa del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, para asegurar las acreditaciones del Recinto de Ciencias Médicas.

“Creo que eso es positivo, porque nos da cierto standing de que estamos haciendo algo bien”, señaló Santa.

En reacción a las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, quien sostuvo que el liderato legislativo de la mayoría desperdició la oportunidades de aprobar un presupuesto certificable por la Junta, Hernández insistió en que aprobarían el documento. “Yo podría contestar sencillamente que fue su delegación la que se levantó, eso yo no lo voy a hacer... los populares de mi delegación votaron todos, eso es para que conste para récord”, señaló.

Durante la madrugada de hoy la Cámara no pudo aprobar el presupuesto porque no contaba con los 26 votos mínimos necesarios.