El Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico anunció que se manifestará en la mañana de hoy, lunes, para denunciar un alegado patrón de “hostigamiento” por parte del Negociado de la Policía.

Los transportistas alegan que los agentes de la Uniformada han recibido instrucciones para multarlos, aun cuando no han cometido infracción alguna en las vías de tránsito.

Edwin Marrero, presidente del Frente Amplio de Camioneros, informó que varios grupos de grueros y camioneros se reunirán a partir de las 8:00 a.m. en la zona del peaje de Buchanan, en dirección de Bayamón a San Juan, para partir al Cuartel General, en Hato Rey.

“Yo tengo la información, lo que pasa es que no puedo revelar la fuente. Las instrucciones vinieron de arriba... de que den boletos porque hay que cumplir unas cuotas”, alegó Marrero en entrevista radial en WKAQ 580. “Es abuso de poder por instrucciones de la alta jerarquía”.

Según Marrero, el reclamo es “que no nos den tickets injustos e ilegales”.

El líder de los camioneros indicó que quieren reunirse con el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, al tiempo que aseguró que “nosotros estamos en las de resolver el problema”. Sin embargo, dijo que no accederán a reunirse con nadie más.

“Si no nos atiende el comisionado de la Policía, no hay ningún problema, nos retiramos del área y esta noche tenemos reunión con los compañeros”, planteó.

Los transportistas quieren reunirse con el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los grupos de camioneros esperan partir a eso de las 9:00 a.m. hacia el cuartel general para llegar a las 10:00 a.m. Según Marrero, la intención es salir a esa hora hacia Hato Rey para que no se congestione el tránsito.

Por su parte, el teniente Elvis Zeno, subdirector del Negociado de Tránsito, indicó desconocer las razones de la manifestación, al señalar que han sostenido varias reuniones con los camioneros para discutir sus alegaciones.

Agregó que unos 25 camioneros se encuentran en el área de Buchanan.

“En realidad, nuestro personal está para evitar que ocurran accidentes graves o fatales en las vías de rodaje, que todo vehículo que transite lo haga cumpliendo según lo establecido en la Ley 22 de Tránsito, y no nos vamos a desviar, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”, expresó en la misma emisora radial.