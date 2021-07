Tras las expresiones vertidas por la epidemióloga Yonaica Plaza, quien denunció esta semana que no podría trabajar más como directora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) por falta de transparencia y problemas de comunicación en la Oficina de Epidemiología, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, advirtió que la epidemióloga no renunció, sino que fue removida de su puesto.

Mellado catalogó las expresiones de Plaza como “desafortunadas” y advirtió que surgen en respuesta a una reunión que alegadamente la epidemióloga tuvo el martes pasado con el doctor José Becerra, principal oficial de epidemiología.

Según el funcionario, en esa reunión Plaza fue removida de la dirección del SMICRC “por no cumplir con la diligencia esperada en las investigaciones de los casos a su cargo”, aunque no abundó a qué se refería.

Plaza fue nombrada a ocupar la dirección del SMICRC en marzo, tras la renuncia de Fabiola Cruz López a ese puesto.

El 17 de mayo, Mellado informó, en su cuenta de Twitter, que los programas relacionados a epidemiología -como Vigilancia de Escuelas, COVID Patrono, Iniciativas de Adultos Mayores, Vigilancia de Aeropuerto y Vigilancia Municipal- estarían bajo la sombrilla de la Oficina de Epidemiología e Investigación de la agencia. Dos días después, el 19 de mayo, anunció el nombramiento de la doctora Iris Cardona como principal oficial médico de la agencia, y del doctor Becerra como principal oficial de epidemiología.

“La epidemióloga Plaza no ha sometido una renuncia formal a su contrato como directora del Programa del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos”, aclaró el titular de Salud en el escrito.

El SMICRC solía divulgar información sobre las fechas y lugares donde habrían COVIVEO. También publicaba informes con datos sobre los brotes de COVID-19 identificados, por región y origen. Sin embargo, desde hace más de un mes las cuentas de Twitter y Facebook que tenía el SMICRC fueron cerradas. La cuenta de Twitter redirige al público a una página llamada “Una sola respuesta”, con información relacionada al COVID-19, incluyendo informes de la organización COSACO sobre vigilancia genómica del virus.

“Que no quede duda de que la Oficina de Investigación y Epidemiología, compuesta por profesionales de primer orden, entre ellos epidemiólogos municipales y estatales, continuarán respondiendo ágilmente a favor de la salud pública para detener el virus”, aseguró hoy Mellado.

Según el funcionario, los datos generados por la vigilancia genómica y las investigaciones de casos son corroborados por especialistas del campo y validados luego por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), previo a su divulgación.

“Hacer lo contrario sería desinformar, alarmar y fallar a los principios de nuestra profesión”, señaló.

En la carta en la que Plaza le notifica esta semana a parte de su equipo de su renuncia a Salud, advierte que la falta de transparencia y comunicación en la Oficina de Epidemiología se debe, principalmente, a que Salud no le comunicara al pueblo sobre el aumento de casos, específicamente de brotes y conglomerados, incluyendo personas completamente inoculadas con la vacuna de Pfizer.

“La información no sale a la luz de manera clara, y mis principios profesionales y personales no me permiten continuar haciendo el trabajo de manera eficiente y organizada”, reiteró Plaza en la carta.

La epidemióloga detalló que ha insistido en pedir informes de entrevistas realizadas por los sistemas municipales y advirtió que heredó “situaciones personales del pasado con otras personas”, pero no formará parte de ese drama.

“Se ha perdido el enfoque de lo que es el servicio y acción inmediata para la gente de nuestro país y no formaré parte de decisiones que no apruebo”, insistió.

El mes pasado renunció Wilmarí de Jesús Álvarez a la dirección del Sistema de Vigilancia de COVID-19 en el sector educativo del Departamento de Salud. En una carta fechada el 1 de junio, la demógrafa alegó haber recibido “un trato poco profesional, desconsiderado e intimidatorio” hacia su equipo y otros compañeros.

Danilo Trinidad Pérez Rivera, mientras tanto, salió de la agencia el 31 de mayo como coordinador de análisis de datos del SMICRC. Pérez Rivera es actualmente el director ejecutivo interino de COSACO.

Cruz López, por su parte, renunció a principios de febrero a la dirección de este proyecto de epidemiología, con efectividad en marzo. La salida de la epidemióloga surgió en medio de denuncias de que la reapertura de escuelas, entonces pautada para principios de marzo, no estaba cónsona con la recomendación de expertos en salud.

“Son tres personas que han decidido por voluntad propia irse. Aquí nadie está ahuyentando a nadie. Yo puedo tener la capacidad de discernir que ellos no quieren seguir las instrucciones del doctor Becerra. Los tres son profesionales excelentes y les deseo lo mejor del mundo”, dijo entonces Mellado.

El titular advirtió en ese momento que dentro del cambio a la estructura organizacional se siguió una recomendación del gobierno federal de tener todo el sistema de vigilancia epidemiológica bajo una sola estructura, que cae bajo la dirección del doctor Becerra.

“Aquí no se esconden estadísticas en lo absoluto”, reiteró Mellado.

Mientras, sobre la salida de Plaza de la agencia -la cuarta relacionada a personas que trabajaban en funciones de manejo de información y datos epidemiológicos del COVID-19 en Puerto Rico- reiteró que, en efecto, la epidemióloga ya no trabajará en Salud.

“Agradecemos su labor y le deseamos éxito en el futuro”, concluyó.

La renuncia de Plaza ocurre justo cuando Puerto Rico atraviesa un dramático aumento de contagios, aparentemente por la transmisión comunitaria de la variante Delta. Hoy la tasa de positividad de COVID-19 se encuentra en 6.6%, con 5.9% en casos únicos o de una sola persona.