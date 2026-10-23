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Cierran tramo de calle en Guaynabo tras rotura de tubería

Abonados podrían experimentar bajas presiones o interrupciones del servicio mientras la AAA realiza reparaciones que estima tomarán cuatro horas

23 de octubre de 2026 - 11:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La rotura ocurrió durante la mañana mientras el ayuntamiento realizaba labores en la zona. (Municipio de Guaynabo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Abonados de Guaynabo Pueblo y sectores aledaños podrían experimentar bajas presiones o interrupciones en el servicio de agua potable este viernes debido a la rotura de una tubería mientras el Municipio realizaba trabajos en la calle Carazo.

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En declaraciones escritas, José A. Rivera Ortiz, director ejecutivo de la Región Metro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), indicó que una brigada de la Región Metro acudió al lugar desde tempranas horas de la mañana para realizar las reparaciones, en coordinación con el Municipio de Guaynabo.

El funcionario indicó que una brigada acudió al lugar desde tempranas horas de la mañana para realizar las reparaciones, en coordinación con el Municipio de Guaynabo.

“Se estima que los trabajos tomarán aproximadamente cuatro horas”, señaló Rivera Ortiz.

Explicó que la rotura ocurrió durante la mañana mientras el ayuntamiento realizaba labores en la zona, aunque no detalló las circunstancias que provocaron el incidente.

“Mantenemos comunicación y coordinación con el Municipio de Guaynabo para atender la situación de manera diligente y restablecer las condiciones operacionales del sistema a la mayor brevedad posible”, sostuvo.

Por su parte, el Municipio de Guaynabo informó en sus redes sociales que la calle Carazo permanece cerrada debido a la rotura cerca de la Escuela de Bellas Artes.

El ayuntamiento indicó que el personal municipal se encuentra en el área atendiendo la situación y exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas y transitar con precaución mientras se completan los trabajos.

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