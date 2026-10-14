Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
14 de octubre de 2026
86°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Clientes de AAA recibirán mensajes de WhatsApp con información sobre el estatus de su servicio

La nueva iniciativa de comunicación de la corporación pública comenzará a partir de noviembre

14 de octubre de 2026 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La incorporación de estos canales forma parte de los esfuerzos de la AAA para facilitar el acceso a información y fortalecer la comunicación directa con sus abonados. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) comunicará a sus clientes mediante la aplicación de mensajería de WhatsApp el estatus de su servicio y de posibles averías en su área.

RELACIONADAS

Así lo anunció el presidente de la corporación, Luis González Delgado, mediante un comunicado de prensa donde además exhortó a los abonados a actualizar su cuenta con su número de teléfono y dirección de correo electrónico.

“Queremos que nuestros abonados reciban directamente la información que necesitan sobre su servicio. Con la incorporación de WhatsApp y el uso del correo electrónico, ampliamos las alternativas para mantenerlos informados. Para lograrlo, es fundamental que cada abonado verifique que su número de celular y su dirección de correo electrónico estén correctos y actualizados”, expresó González Delgado.

La información de contacto provista por los clientes será manejada de forma confidencial y protegida conforme a las políticas y normas aplicables, y se utilizará para los fines correspondientes a estas comunicaciones, aseguró la AAA.

“Pueden actualizar sus datos mediante Mi Acueductos, por teléfono o en nuestras oficinas comerciales. Nuestro personal está disponible para asistirlos durante el proceso”, indicó, por su parte, la directora de Servicio al Cliente de la AAA, Edna E. Borges Rivera.

Los abonados pueden acceder a Mi Acueductos a través del portal de la AAA o de la aplicación móvil, disponible para dispositivos Android y iOS. Una vez ingresen a su cuenta, deben seleccionar la sección “Mi Perfil” para verificar o actualizar su número de teléfono celular y su dirección de correo electrónico. Quienes aún no estén registrados deberán completar el proceso de registro para acceder a su perfil.

También pueden comunicarse con el Centro Telefónico de la AAA al 787-620-2482, disponible los siete días de la semana, de 6:00 a. m. a 11:00 p.m., donde un representante de servicio al cliente podrá asistirlos con la actualización.

Otra alternativa es visitar cualquiera de las 12 oficinas comerciales de la AAA, sin necesidad de coordinar una cita.

Estas ubican en San Juan, Río Piedras, Bayamón, Arecibo, Guayama, Ponce Centro, Caguas, Fajardo, Humacao, Vieques, Aguadilla y Mayagüez, y ofrecen servicio de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.

La incorporación de estos canales forma parte de los esfuerzos de la AAA para facilitar el acceso a información y fortalecer la comunicación directa con sus abonados.

Tags
AAABreaking NewsWhatsApp
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 14 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: