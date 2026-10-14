Clientes de AAA recibirán mensajes de WhatsApp con información sobre el estatus de su servicio

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) comunicará a sus clientes mediante la aplicación de mensajería de WhatsApp el estatus de su servicio y de posibles averías en su área.

Así lo anunció el presidente de la corporación, Luis González Delgado, mediante un comunicado de prensa donde además exhortó a los abonados a actualizar su cuenta con su número de teléfono y dirección de correo electrónico.

“Queremos que nuestros abonados reciban directamente la información que necesitan sobre su servicio. Con la incorporación de WhatsApp y el uso del correo electrónico, ampliamos las alternativas para mantenerlos informados. Para lograrlo, es fundamental que cada abonado verifique que su número de celular y su dirección de correo electrónico estén correctos y actualizados”, expresó González Delgado.

La información de contacto provista por los clientes será manejada de forma confidencial y protegida conforme a las políticas y normas aplicables, y se utilizará para los fines correspondientes a estas comunicaciones, aseguró la AAA.

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“Pueden actualizar sus datos mediante Mi Acueductos, por teléfono o en nuestras oficinas comerciales. Nuestro personal está disponible para asistirlos durante el proceso”, indicó, por su parte, la directora de Servicio al Cliente de la AAA, Edna E. Borges Rivera.

Los abonados pueden acceder a Mi Acueductos a través del portal de la AAA o de la aplicación móvil, disponible para dispositivos Android y iOS. Una vez ingresen a su cuenta, deben seleccionar la sección “Mi Perfil” para verificar o actualizar su número de teléfono celular y su dirección de correo electrónico. Quienes aún no estén registrados deberán completar el proceso de registro para acceder a su perfil.

También pueden comunicarse con el Centro Telefónico de la AAA al 787-620-2482, disponible los siete días de la semana, de 6:00 a. m. a 11:00 p.m., donde un representante de servicio al cliente podrá asistirlos con la actualización.

Otra alternativa es visitar cualquiera de las 12 oficinas comerciales de la AAA, sin necesidad de coordinar una cita.

Estas ubican en San Juan, Río Piedras, Bayamón, Arecibo, Guayama, Ponce Centro, Caguas, Fajardo, Humacao, Vieques, Aguadilla y Mayagüez, y ofrecen servicio de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.