Colegio de Médicos Cirujanos pide intervención “urgente” de La Fortaleza para atender los problemas con la luz

Más tarde, en entrevista telefónica con El Nuevo Día , el galeno precisó que sabe de la muerte de personas que requerían de apoyo médico para mantenerse con vida y de otras cuya salud se ha quebrantado por el mal funcionamiento de aparatos que necesitan y que fueron afectados por los bajones en la luz . Aclaró, sin embargo, que, aunque le constan estos fallecimientos, no están siendo cuantificados.

“Parece como si no está pasando nada y no es verdad, porque los médicos, los laboratorios y los hospitales están recibiendo casos complicados de personas que estaban en la casa con tratamiento, aparatos electrónicos, ventiladores, respiradores... que han llegado, han fallecido, pero no se documenta. Como pasó con (el huracán) María”, recordó.