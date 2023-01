Luego de tres años y un mes sin una limpieza de desperdicios sólidos de gran magnitud en la reserva natural de isla de Mona, personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) recogieron el lunes alrededor de 15 yardas (alrededor de 13 metros) de basura en la primera fase de la operación para limpiar la zona.

Sin embargo, en pleno inicio de las labores, detuvieron la remoción debido a que las embarcaciones no pudieron entrar a la playa Sardinera por las marejadas y un mal tiempo en la isla.

“Estamos esperando que el tiempo pase para reanudar y sacar la basura, hay que ver si podemos sacarla toda en este momento o si tenemos que esperar por las condiciones del tiempo” expresó el secretario auxiliar de Conservación e Investigación del DRNA, Farel Velázquez, quien confirmó que el personal continúa en la espera de que mejore la situación climática.

Tras acumular la mayor cantidad de basura, proveniente -según Velázquez- de las marejadas, la llegada de migrantes indocumentados que llegan a la isla y el proceso de operación diario, la segunda fase implica remover los desperdicios restantes e implantar un programa de reciclaje con el personal que allí labora.

PUBLICIDAD

A preguntas de El Nuevo Día sobre el porqué del extenso periodo sin recoger los desperdicios, el secretario auxiliar aseguró que han intentado avanzar con sus planes desde el pasado agosto, no obstante, explicó que múltiples situaciones han atrasado el trabajo.

En declaraciones a este diario en agosto de 2022, Velázquez aseguró en ese momento que en los próximos 30 a 45 días se enviaría una barcaza para el recogido de los escombros, pero no lo hicieron.

“Estaba casi todo listo para comenzar la operación, y en septiembre tuvimos al (huracán) Fiona y la logística de sacar este tipo de basura es bastante complicada por la situación que tiene que la isla (Mona) está remota, hay que coordinar con un personal que este pendiente y tenemos que tener otra logística cuando llegue esa basura acá a la isla grande”, explicó Velázquez.

A eso le sumó la pandemia por COVID-19 y las peculiaridades del recorrido a la isla de Mona. Dicha tarea está a cargo de la empresa Clean Harbors, con la que firmaron un contrato para el traslado de la basura a un vertedero autorizado.

“Ellos nos conducen, se lleva a la embarcación, luego al área de Boquerón (Cabo Rojo) y el contratista la dispone adecuadamente”, añadió.

El funcionario confía que luego de esta limpieza, las próximas se realicen cada cuatro o seis meses.

“Lo que nosotros esperamos es que no tengamos que esperar todo este tiempo para hacer la operación en la isla (...) y no pasar por lo que estamos pasando, que desde el 2019 no se hacía el recogido”, detalló.