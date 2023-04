Tras los casos de corrupción relacionados a la otorgación de contratos para el manejo de los residuos sólidos en cinco municipios, la Comisión de Asuntos Municipales del Senado se apresta a aprobar finalmente el informe de un proyecto de ley para requerir que los alcaldes o alcaldesas tengan que celebrar subastas públicas para este servicio, ya que desde la década de 1990 esta industria ha estado exenta de ese control fiscal.

Entre el 2019 y 2020, cuando se discutía el Código Municipal, miembros de la Legislatura intentaron hacer ese cambio de política pública. Pero el Senado presidido entonces por Thomas Rivera Schatz se opuso a ello en las negociaciones con la Cámara de Representantes, según dos fuentes conocedoras de las conversaciones y según lo valida el tracto legislativo.

Previo incluso a las acusaciones y acuerdos de culpabilidad de cuatro alcaldes populares y tres novoprogresistas, parte de la delegación legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) intentó requerir que los contratos millonarios para el manejo de los residuos sólidos en Puerto Rico se otorgaran mediante subasta pública. Pero la Asamblea Legislativa echó para atrás ese cambio ante la presión de un grupo de alcaldes, entre los cuales el convicto Ángel Pérez Otero jugó un rol fundamental, según se desprende documentos oficiales en poder de El Nuevo Día.

Cuatro años después de esa discusión, los alcaldes y alcaldesas siguen escogiendo las empresas que recogerán los residuos que disponen los residentes y comerciantes sin regulación ni requisito en ley, a pesar de que en diciembre de 2021 las autoridades federales develaron un mega esquema de sobornos y concusión en los contratos concedidos para este servicio y la pavimentación de carreteras en seis municipios: Aguas Buenas, Cataño, Guayama, Guaynabo, Humacao y Trujillo Alto.

“Lo que estamos pidiendo es llenar esa laguna (en la ley), pues no se entiende por qué se exceptúa de subasta pública uno de los gastos más altos de los municipios”, expresó Juan José Santiago Nieves, presidente de la comisión cameral de Autonomía Municipal y quien es hijo del alcalde de Comerío, José “Josian” Santiago.

Este cuatrienio, se presentaron dos medidas para adoptar mayores controles en la otorgación de estos contratos, una promovida por el representante novoprogresista, José “Che” Pérez Cordero, de la autoría de 15 representantes de su partido. La otra es de la autoría del presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez y el representante popular, Santiago Nieves.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto sustitutivo en mayo de 2022, pero desde entonces ha estado engavetado en la Comisión de Asuntos Municipales del Senado.

La presidenta de la comisión senatorial, Migdalia González Arroyo, confirmó a este diario que convocó a una reunión ejecutiva este jueves, para bajar a votación el informe, un paso necesario para que se pueda calendarizar la votación sobre la medida en la sesión.

“Entendemos que el gobernador lo va a firmar porque atiende esa laguna de que un alcalde escoja con el dedo a la compañía de residuos sólidos que prestará el servicio, algo que está directamente atado a los casos recientes (de corrupción)”, añadió Santiago Nieves.

Esfuerzos socavados

Esfuerzos similares habían sido socavados en el cuatrienio anterior. En agosto de 2019, la entonces senadora Margarita Nolasco Santiago y el entonces presidente Rivera Schatz radicaron el Proyecto del Senado 1333 para crear el Código Municipal de Puerto Rico. En su origen, esta medida requería que los contratos de desperdicios sólidos fueran a subasta pública, distinto a lo que establecía la antigua Ley de Municipios Autónomos.

“En mi oficina, se trabajó el proyecto original. Lo que hicimos fue recoger las 19 leyes que había concerniente a los municipios y organizarlas por tema en un mismo lugar…siempre se consultaba a los alcaldes. Participaron (en la redacción) varios de mis asesores y varios asesores del presidente”, comentó Nolasco quien dijo no recordar detalles específicos en torno a los residuos sólidos.

“No sé decirte qué jugó ahí”, contestó sobre el cambio.

Nolasco fue sucedida por el exsenador Nelson Cruz Santiago, cuando renunció el mismo mes de agosto de 2019 para dirigir la Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos (ACAA). Cuando la medida salió de la comisión, un año después, ya se había enmendado para reincorporar el lenguaje que excluye del requisito de subasta pública cualquier prestación de servicios de manejo de desperdicios sólidos.

El informe positivo documenta los señalamientos que los alcaldes le hicieron llegar al Senado, pero ningún comentario incluido aborda explícitamente el cambio para esta industria.

Cruz indicó a El Nuevo Día que ese cambio ocurrió luego que su comisión estudiara el tracto de cuando se aprobó la Ley de Municipios Autónomos en 1991 bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón. Alegó que, en ese entonces, cuando se dañaba un camión de recogido de basura y se atrasaba el servicio, los alcaldes denunciaban que la gente les llevaba las bolsas con residuos de comida y otros materiales a la alcaldía.

“Se dejó abierto para que los alcaldes pudieran escoger otra compañía para que diera el servicio y se facturara por las casas a las que se recogió en esos días. Esa fue la razón por la cual se dejó de esa manera. Fuimos artículo por artículo, se buscó experiencias de los alcaldes y el tracto legislativo en ese entonces. Jamás pensamos que esto iba a ser materia de controversia en un futuro”, alegó el exsenador, quien confesó que había repasado el asunto en anticipación a posibles cuestionamientos tras los arrestos y acusaciones.

“Todas esas enmiendas se trabajaron en conjunto con la Federación y Asociación de Alcaldes… Nunca recibí nada de ‘Cano’ (Félix Delgado) ni Ángel Pérez ni de ninguno de los que salieron (acusados)”, insistió Cruz Santiago.

Aunque la Cámara de Representantes eliminó la exención, el lenguaje se reincorporó en el comité de conferencia en el que participaron los expresidentes Rivera Schatz y Carlos Méndez Núñez, así como los exlegisladores Cruz Santiago, Reinaldo Vargas Rodríguez, Héctor Martínez Maldonado y Antonio Soto Torres. De hecho, Vargas Rodríguez era el presidente de la comisión cameral y resultó uno de los alcaldes acusados, tras asumir las riendas del Municipio de Humacao en 2021.

Cuando el proyecto estaba ante la Cámara de Representantes, la Federación de Alcaldes, entonces presidida por Carlos Molina Rodríguez, había presentado una ponencia de 20 páginas, en la que decía que para la evaluación del proyecto de ley nombraron un comité técnico.

Molina Rodríguez agregó: “En especial, reconozco y agradezco la ayuda del Alcalde de Guaynabo (Pérez Otero) y todo su equipo de asesor (sic) quienes han sido pieza esencial en las recomendaciones y señalamientos de esta medida legislativa”.

Sobre este asunto, el representante Eddie Charbonier Chinea recordó que “había una diferencia entre los legisladores que querían ser más estrictos y los alcaldes que presionaban para tener más flexibilidad”. “A mí no me llamaban para presionar para ese tema porque yo tengo mi propia estructura electoral, no dependo de ningún alcalde, pero hay otros compañeros que dependen de la estructura electoral de sus alcaldes”, comentó.

Similarmente, el representante Pérez Cordero comentó en entrevista con este diario: “Se nos hizo una representación de que este era un servicio esencial y pasar por todo un proceso burocrático podía causar un problema de salubridad o seguridad”.

Los alcaldes no fueron los únicos que se expresaron en contra del requisito de subasta pública. Los ejecutivos de la compañía Consolidated Waste se opusieron a cierto lenguaje y pidieron que se les excluyera de los procesos de subasta pública.

Santamaría jugaba doble bando

Al tiempo en que se discutía este proyecto, Santamaría Torres jugaba doble bando: asesor legislativo mediante la firma Law Affairs y contratista municipal para los servicios de recogido de residuos sólidos. Su empresa Waste Collection tenía vigentes $86 millones en contratos con Arecibo, Cataño, Cidra, Aguas Buenas, Trujillo Alto, Toa Baja, Loíza, Naguabo y Yauco.

Según la prueba de fiscalía en el juicio contra Pérez Otero, Santamaría Torres había expresado al entonces alcalde interés en el contrato para la estación de trasbordo de residuos sólidos en Guaynabo.

“En ningún momento, (los alcaldes de) Guaynabo ni Cataño tuvieron interferencia en cuanto a ese asunto ni tampoco el señor Oscar Santamaría. Por lo menos, en la comisión, no permití ninguna persona extraña a los ejecutivos municipales que insertaran ninguna propuesta”, aseveró Cruz Santiago.

Santamaría Torres no tuvo contrato con el Senado en el cuatrienio anterior. Durante ese período, su firma, Law Affairs, tenía contratos vigentes para asesorar a los representantes Ángel Bulerín Ramos y José “Pichy” Torres Zamora. El Nuevo Día encontró, al evaluar las facturas presentadas por Law Affairs, que la empresa cobró por analizar ese proyecto de ley. Como parte del informe de la labor realizada, Santamaría Torres certificó que, en el mes de junio de 2020, su empresa dedicó 20 horas a labores relacionadas al análisis del Código Municipal. Esto significó el cobro de $2,000 por las gestiones realizadas durante cuatro días.

La descripción lleva las iniciales MAG, en referencia a que fueron tareas realizadas por la licenciada Michelle Angleró González. Entre el 2 y 3 de junio de 2020, la abogada dedicó 15 horas a investigar, leer y analizar el proyecto de ley, así como redactar un memorando de derecho con análisis de la medida, “en preparación para la vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes”, entre otras tareas.

Angleró González dedicó también dos horas al monitoreo de la sesión ordinaria y al “intercambio de mensajes de texto con el Vicepresidente (Torres Zamora) sobre el trámite legislativo y seguimiento al P. del S. 1333″ y otros tres proyectos de ley, según las facturas.