Convocan manifestación masiva en rechazo al cierre de 64 programas académicos en la UPR

“Necesitamos el apoyo de toda la comunidad universitaria. Empleados y empleadas, ese día no se trabaja. Docentes, si no nos unimos en esta, nos lo quitan todo, y necesitamos llegar a Río Piedras a dejarle saber a nuestro presidente ( Luis Ferro Delgado ) que tiene que dar pa’ atrás”, expresó María del Mar Rosa Rodríguez , presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), en conferencia de prensa celebrada en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

La manifestación del próximo miércoles, pautada para iniciar a las 10:00 a.m., será el primer evento de una jornada llamada “Sin U, no hay PR”, que significa “Sin Universidad, no hay Puerto Rico”.