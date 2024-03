Costo de nueva pastilla anticonceptiva sin receta puede obstaculizar su accesibilidad

Señalaron, además, que aún se desconoce si las aseguradoras cubrirán la píldora – Opill –, ya que, por lo general, no suelen hacerlo con medicamentos que no sean recetados.

“Al ser ‘over the counter’ (de venta fuera del recetario), es incierto si lo van a cubrir o no, porque casi ningún plan médico privado cubre (medicamentos) fuera de receta, a menos que sean los Medicare Advantage ”, agregó Idalia Bonilla , pasada presidenta del Colegio.

A través del sistema electrónico al cual las farmacias se conectan para conocer los suplidos disponibles de los distintos medicamentos y hacer sus órdenes, la licenciada Sierra detectó que, en dos de las droguerías principales del país, Opill aún no ha llegado y tampoco se ha abierto el espacio para hacer pedidos . En la Droguería Cardinal, aparece como “no disponible”; mientras, en la Droguería Betances, aparece anunciado en su catálogo, pero no está disponible para la venta.

“Muy favorable” para las mujeres

Explicó, además, que, contrario a las pastillas anticonceptivas tradicionales, esta solo incluye progesterona, por lo que sus efectos secundarios son menores al no contener estrógeno. Esto último, sin embargo, requiere que las mujeres sean “más disciplinadas” en ingerirla todos los días –sin fallar y a la misma hora–, para que su efectividad sea alta, debido a que la supresión de la ovulación depende de un solo mecanismo.

La clave: disciplina

Además de advertir que Opill no es un contraceptivo de emergencia ni evita la transmisión de enfermedades de transmisión sexual , la FDA informó que, “para garantizar la prevención del embarazo con una dosis olvidada, se debe usar un método anticonceptivo de respaldo, como condones, durante 48 horas después de la dosis olvidada o después de vomitar”.

“Muchas mujeres vienen buscando anticonceptivos. Aunque no han preguntado directamente (por Opill), me imagino que lo empezarán a hacer después de que salga algún tipo de publicidad o que nos traigan hojas sueltas (para mercadearla) o nos traigan ‘shelves pockets’ (bolsillos para los estantes) para destacarla”, indicó Sierra.

“La progestina (componente de Opill) es la que evita que ovulemos, es la hormona que prepara el útero para la concepción. Pero la Opill no tiene las siete tabletitas de azúcar que tienen otros anticonceptivos orales para no olvidarte tomarla. Por eso, aquellas que son olvidadizas, si no lo toman como indicado, pueden quedar embarazadas”, agregó.