A más de una semana de que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió una orden de cese y desistimiento de la construcción del condominio Sol y Playa, en Rincón, obreros de Torres & Rivera Construction continúan depositando varilla y levantando un muro de concreto en la playa, mientras el secretario del DRNA, Rafael Machargo, levantó las manos.

La comisionada del Cuerpo de Vigilantes, Haydelin Ronda, confirmó ayer a este diario que el informe que levantaron los vigilantes fue remitido al secretario y esperaban por sus instrucciones para tomar acción.

Este diario supo por dos fuentes que Machargo decidió que no intervendrá para hacer cumplir o aclarar la orden de cese y desistimiento, pues tiene una postura de mantener “manos afuera” y dejar que transcurran los eventos hasta que se vea la vista administrativa el próximo, 28 de julio. Los conservacionistas temen, sin embargo, que para esa fecha sea muy tarde.

La representante Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana, confirmó a El Nuevo Día que en la conversación telefónica que sostuvo hoy con Machargo, él le manifestó que no acudiría al tribunal. “Me dijo que él no va a hacer nada hasta la vista de la semana que viene”, mencionó la miembro de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, quien acudió hoy a los predios de la construcción.

Machargo ni su director de asuntos legales, Hiram Zayas, han estado disponibles para conversar con este diario acerca de la orden, que enmendaron el viernes, a último minuto, para añadir un texto que establecía que “el cese y desistimiento inmediato de las actividades antes mencionadas se limita al área que quede fuera del área a ser cerrada”. Dos fuentes de este diario indicaron que esa cláusula se insertó con toda la intención de “quedar bien con todas las partes”.

Sin embargo, la orden establece que el área a ser cerrada “debe seguir la línea de las murallas de cemento actuales”. Añade que se debe dejar un perímetro para proteger la zona de anidación de tortugas marinas de por lo menos “15 metros desde la verja de cemento que delimita la propiedad al norte y sur hacia el mar”.

Ayer, este diario atestiguó cuando el personal de carrera asignado al caso de Sol y Playa observó que se construyó un muro de cemento posterior y en supuesta contravención de la orden. Los muros de cemento a los que se hizo referencia eran los que quedaron en pie tras el paso del huracán María y que quedaban detrás de la zona donde anidó el carey, pero la abogada del complejo de vivienda dijo que ella no lo entiende así.

“Interpretamos que (en la paralización de la construcción) están haciendo referencia a la verja de cemento que se está construyendo”, dijo la abogada Shirley Vocak, quien fuera directora de la división legal del DRNA durante el gobierno de Luis Fortuño.

“A lo mejor alguien puede tener una interpretación errónea, pues eso se verá el 28 de julio (en la vista administrativa)”, insistió Vocak.

Encuentran otro nido de carey

En la mañana de hoy, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA y participantes del programa de Conservación de las Tortugas Marinas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Aguadilla acudieron a la playa ante el avistamiento de un nuevo nido de tortuga. La coordinadora de este programa, Olga Muñoz, informó a El Nuevo Día que notó la huella del carey de 1 metro cuando chocó contra la pared, para intentar llegar a su habitat y entonces desovó cerca de la zona.

“Es la misma tortuga porque tomamos las medidas. Estaba tratando de llegar a su hábitat. Si la verja no hubiera estado allí, ella hubiera ido a anidar dentro de la zona en construcción”, observó Muñoz.

Personal del Cuerpo de Vigilantes y del Programa de Conservación de las Tortugas Marinas establecieron un perímetro al descubrir un nuevo nido de tortuga.

La representante Nogales informó que acudió al cuartel de la policía en Rincón, para presentar una querella contra la construcción por lo que alegó eran violaciones a la Ley de Vida Silvestre, que protege los hábitats de especies en peligro de extinción.

Expertos en materia de derecho ambiental y de bienes reales comentaron a El Nuevo Día que la inacción del secretario para hacer valer o aclarar la orden tiene graves consecuencias ambientales, que implican la modificación del hábitat de las tortugas marinas. Indicaron que las leyes permiten que se paralice la obra o se multe a quienes incumplen con protección de las especies en peligro de extinción.

“Ya sea a través de los vigilantes o el tribunal, quien tiene que hacer valer la orden es el secretario porque mientras continúe la construcción se está poniendo en riesgo el hábitat de las especies”, dijo el abogado especialista en derecho ambiental, Pedro Sadee.

Érika Fontánez, profesora en derechos reales y derechos ambientales, coincidió que “el DRNA puede acudir al tribunal para imponer la orden de forma rápida y no tiene que necesariamente esperar el proceso administrativo”, que se verá la semana que viene. “Cada día que pasa es un daño irreversible, irreparable. Por eso, cuando hablan aquí de ley y orden, ¿de qué hablan, si cuando la gente quiere hacer valer la ley, les cierran las puertas?”, cuestionó la abogada.

Vocak, la abogada de Sol y Playa, ha establecido sin embargo que “nadie puede venir a paralizarnos” porque tienen los permisos de construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y se trata de propiedad privada.

Ambos abogados ambientalistas consultados coincidieron en que parte del problema de fondo es que el DRNA no ha atendido la impugnación del deslinde de la zona marítimo terrestre, que alega que tras la erosión costera provocada, en parte por los huracanes recientes, la zona donde se está construyendo constituye un bien de dominio público.

Sadee puntualizó, además, que el Departamento de Desarollo Económico y Comercio (DDEC) tiene responsabilidad por haber otorgado una certificación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica, que “al ser un área de anidaje de tortugas, es contrario a la ley realizarlo de esa forma”.

De hecho, el permiso ambiental -en poder de El Nuevo Día- establece que “se certificó cumplimiento” con el requisito de que el área de construcción “no está ubicada en áreas ecológicamente vulnerables... en las que existen especies únicas de fauna o flora en peligro de extinción”. El incumplimiento con estas condiciones “podrá repercutir en la revocación de esta determinación”, lee el documento.

“Es vital que el DRNA actúe porque en toda la legislación es quien represente al interés público, es quien tiene el deber de velar por los bienes de dominio público y la vida silvestre”, expuso Fontánez, quien aseguró que aun cuando la ciudadanía intenta defender los recursos naturales, el Supremo ha establecido jurisprudencia que les limita en cuanto a la jurisdicción para impugnar o exigir el cumplimiento ambiental a las agencias.