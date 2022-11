Si recibió su factura de luz con consumo leído y se sorprendió con un crédito menor al esperado por los días sin servicio tras el paso del huracán Fiona, sepa que no puede apelar o iniciar una reclamación, ya que el descuento “no tiene que ver con consumo”, sino que “está estrictamente atado” a los cargos tarifarios fijos.

Así lo explicó Noriette Figueroa, directora de la Voz del Cliente de LUMA, tras indicar que, como único procede una apelación o reclamación, es si la factura muestra un consumo estimado.

“Nosotros no vamos a facturar por aquello que no se consumió porque el medidor (contador) no se energizó. En caso de que el cliente vea una factura con consumo estimado y que no refleja la cantidad del tiempo que estuvo sin servicio, ahí es donde necesitamos que nos llame o llegue a uno de los 25 centros de servicio al cliente que tenemos en la isla. Allí, podremos orientarle, hacerle el análisis de la cuenta y llevarlo por el proceso, que puede ser un ajuste inmediato o una reclamación”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

El teléfono de servicio al cliente de LUMA es 1-844-888-5862.

De acuerdo con Figueroa, el crédito post-Fiona se rige por la Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencia (Ley 143-2018) y, por lo tanto, “está estrictamente atado” a los cargos tarifarios fijos sobre los que LUMA tiene control. La gran mayoría de los clientes del consorcio son residenciales y mensualmente reciben un cargo fijo de $4, monto equivalente al crédito.

Los demás cargos que aparecen en la factura de luz –consumo, compra de combustible y de energía, contribución en lugar de impuesto y subsidios– “no se pueden tocar”, porque fueron creados por otras leyes y/o están regulados por el Negociado de Energía de Puerto Rico.

“Hay confusión con lo que es un crédito por consumo, pero la realidad es que, una vez el servicio se interrumpe, el medidor se detiene y, cuando regresa, el medidor se energiza y reinicia la facturación. El crédito del que estamos hablando fue creado por la Ley 143 y se otorga a los cargos que son fijos”, reiteró.

¿Son inapelables, entonces, los $4 acreditados a los clientes residenciales?, preguntó este diario. “Sí”, respondió Figueroa. “Si no hubo consumo y te acredito tus cargos fijos mensuales, eso es igual a una factura en cero. El crédito se atempera a ese tiempo sin servicio, y el máximo dependerá del tipo de cliente. La mayor cantidad de clientes son residenciales, para quienes estamos hablando de un cargo fijo de $4. Para hacer cualquier crédito o cambio sobre el resto de los componentes de la factura, tendría que venir una orden por parte de los reguladores (Negociado de Energía) o una ley aprobada que así nos obligue”, agregó.

Si su factura es estimada y desea hacer una “reclamación formal”, tiene hasta la fecha de vencimiento para iniciarla, según la Ley de Transformación y ALIVIO Energético (Ley 57-2014).

Fiona tocó suelo boricua, como un huracán categoría 1, el pasado 18 de octubre. Aunque, según LUMA, más del 90% de los clientes recuperaron el servicio en dos semanas, otros estuvieron hasta un mes sin luz, principalmente en las zonas sur y oeste, las más afectadas por el ciclón.