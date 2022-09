Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

---

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, informó este martes que los cinco mayoristas importadores de combustible en Puerto Rico, reportaron abastos suficientes para cubrir la demanda de combustible en Puerto Rico, tras el impacto del huracán Fiona.

“Las inundaciones provocadas por el paso de Fiona han hecho que estaciones en las áreas más afectadas aún no estén abiertas al público, o no hayan podido ser reabastecidas, lo cual es algo normal siempre que ocurre un fenómeno atmosférico de gran magnitud”, afirmó el secretario.

Rivera Rodríguez dijo a través de un comunicado que, desde el DACO, han servido de facilitadores para asegurar que la distribución del combustible se agilice y pueda llegar a los distintos sectores. La agencia no ofreció detalles en cuanto a esas gestiones para facilitar que la distribución llegue lo antes posible a las estaciones de gasolina a través del archipiélago.

PUBLICIDAD

Según el titular, “los tres importadores más grandes, que representan alrededor del 75% del mercado, retomaron el despacho ayer (lunes) en la tarde. Hoy se unieron las empresas distribuidoras que se suplen del llenadero ubicado en Yabucoa, que no pudieron salir antes por situaciones relacionadas a las inundaciones, las cuales ya fueron atendidas”.

Fuentes de este diario indicaron que Buckeye, uno de esos importadores, estuvo cerrado hasta las 7:00 a.m. de hoy, martes, porque “se inundó bastante y hubo que bombear el agua” debido a los efectos causados por el huracán. Además, está operando con generadores, pues carece del servicio eléctrico.

El Nuevo Día supo además que Peerless, que distribuye la marca Ecomaxx, comenzará mañana miércoles, a abastecer sus estaciones. Su terminal está en Peñuelas.

En estos días se ha visto una larga fila de consumidores en las estaciones y decenas de ellas han estado cerradas por falta de gasolina.

Marcas como Shell y Mobil se abastecen de Buckeye, además de las empresas American Petroleum, Toral Petroleum y Bita’s Fuel. Esta última le suple a detallistas independientes.

/

Hasta la tarde del martes, según DACO, sólo una empresa no había podido despachar combustible, principalmente debido a problemas de acceso de parte de sus empleados, según se informó.

El funcionario dijo que “las empresas están trabajando en horario extendido, algunas incluso 24 horas, para atender la demanda. Hay zonas que aún representan problemas de acceso como Naranjito, Corozal, Jayuya y Utuado, pero ya las autoridades correspondientes están atendiendo la situación”.

En lo que respecta al diésel, Rivera Rodríguez puntualizó que, hasta hoy, existen abastos para alrededor de 20 días. Pero se espera que en la noche de este viernes, 23 de septiembre, llegue un buque con producto para un equivalente a 60 días de inventario.

PUBLICIDAD

“Lo más importante, en estos momentos, es mantener la calma y no hacer eco de llamados al caos. Si tiene gasolina en su vehículo, no vaya a hacer fila por miedo a que el combustible se acabe. Bajo el escenario actual, eso no debe pasar. Nuestra exhortación es evitar el acaparamiento porque, en definitiva, es lo que permitirá agilizar la distribución y abarcar un mayor número de sectores en menor tiempo”, subrayó el secretario.