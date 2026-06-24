Sus paisajes, extensa flora y su exótica fauna, han convertido a Alaska en uno de los destinos vacacionales favoritos para todas las edades, especialmente cuando se trata de cruceros. Pero su temporada vacacional es corta, entre mayo y finales de septiembre, porque el invierno es uno de los más crudos que se pueda imaginar. Por eso, muchos residentes también son de temporada, huyéndole al frío que cala los huesos. Este no es el caso de la boricua Ashley Nova, quien vive allí permanentemente luego de ir por primera vez hace nueve años tras una oferta de empleo.