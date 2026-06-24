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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Del Caribe al frío extremo: la historia de una boricua que encontró nuevas oportunidades en Alaska

Ashley Nova ha convertido uno de los lugares más inhóspitos de Estados Unidos en su hogar

24 de junio de 2026 - 11:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ashley estudió mecánica industrial en Alaska. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Sus paisajes, extensa flora y su exótica fauna, han convertido a Alaska en uno de los destinos vacacionales favoritos para todas las edades, especialmente cuando se trata de cruceros. Pero su temporada vacacional es corta, entre mayo y finales de septiembre, porque el invierno es uno de los más crudos que se pueda imaginar. Por eso, muchos residentes también son de temporada, huyéndole al frío que cala los huesos. Este no es el caso de la boricua Ashley Nova, quien vive allí permanentemente luego de ir por primera vez hace nueve años tras una oferta de empleo.

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Alaska
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