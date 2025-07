Desgarrador: ciudadano denuncia que sus cuatro caballos murieron electrocutados por cable caído

“Entre ver mis caballos morir y la impotencia desesperante de no poder hacer nada para salvarlos, la situación (se puso) mala”, mencionó Boyón Angújar, quien, además, radicó una querella ante el Negociado de la Policía para que se investigue el lamentable incidente.

“Eso que ven ahí es fuego, fuego. El cable no se ve muy bien, está bien oscuro todavía, pero está ahí. Si hay alguien que me puede ayudar a llamar a alguien, porque llame al 911 y no llegan”, añadió Boyón Andújar en otra publicación compartida en la mencionada red social.