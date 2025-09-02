Opinión
2 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Designan a rector interino para el recinto de Humacao de la UPR

La Junta de Gobierno del sistema universitario aceptó las renuncias de los rectores de Humacao y Arecibo

2 de septiembre de 2025 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ya suman cuatro los rectores que han salido de sus cargos desde que Jordán Conde asumió la presidencia, el 1 de julio. (Vanessa Serra Díaz)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó la designación del profesor Edwin Mojica Rodríguez como rector interino del recinto de Humacao, luego que la unidad académica fuera una de dos que quedaron descabezadas el jueves pasado tras las renuncias de sus dirigentes.

Mojica Rodríguez recibió ocho votos a favor de los integrantes de la Junta de Gobierno, tres en contra y dos abstenidos, en una votación rápida y sin debate que se llevó a cabo el mismo jueves, durante la reunión ordinaria del cuerpo rector.

En esa reunión, la Junta de Gobierno aceptó las renuncias de Carlos Galiano como rector de Humacao y de Ricardo Infante Castillo como rector interino de Arecibo.

La renuncia de Infante Castillo es efectiva este martes, 2 de septiembre, detalló el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana. Al momento de esta publicación, una petición de información a la UPR sobre quién asumirá las riendas de ese recinto no había sido respondida.

Galiano e Infante Castillo presentaron sus dimisiones en momentos en que se preveía que serían destituidos de sus cargos, a petición de la presidenta Zayira Jordán Conde.

“Considerando el panorama dantesco que se ha configurado en estos días, pongo fin a mi jornada universitaria de forma inmediata”, manifestó Galiano, en la comunicación escrita a la Junta en la cual oficializó su renuncia.

Por su parte, Infante Castillo lamentó no haber tenido comunicación con Jordán Conde.

“Lamento tomar esta decisión, pero que me destituyan… por eso tomé la decisión de mejor me voy. Es difícil y es muy difícil lo que va a tener la Universidad, porque el estilo de la presidenta es bastante complicado. Es una persona bastante hostil, su forma es bastante fuerte y, desafortunadamente, esto es un patrón”, expresó, al despedirse de su equipo de trabajo.

Con estas renuncias, ya suman cuatro los rectores que han salido de sus cargos desde que Jordán Conde asumió la presidencia, el pasado 1 de julio. Los rectores de Utuado y Cayey también renunciaron.

La presidenta universitaria expresó, por su parte, que las salidas de estos rectores son parte de los procesos para conformar su propio equipo de trabajo.

“Según lo establecido en el reglamento de la UPR, los nombramientos de los rectores son de confianza, por lo tanto, de libre remoción. Desde el inicio se estableció que todos los rectores serían evaluados”, señaló Jordán Conde, el viernes, en declaraciones escritas.

En su reunión del jueves, la primera reunión ordinaria del año académico, la Junta de Gobierno de UPR eligió, nuevamente, a Dalmau Santana como su presidente. El profesor y exrector de Carolina Jorge Valentín se mantuvo como vicepresidente y la licenciada Terilyn Saste, como secretaria.

