Aunque en el zoológico de Mayagüez Dr. Juan A. Rivero se realizan todos los preparativos para el traslado de la elefanta Mundi y otros cinco animales, Mónica Craig, directora de comunicaciones de The Wild Animal Sanctuary -entidad que está a cargo de la logística del movimiento de los animales- no estimó en qué momento del día podrían salir hacia sus nuevos hogares.

Por los pasados días, dijo, han enfrentado múltiples “obstáculos” en la preparación de Mundi debido a varios factores que han estado fuera de su control. “Había una persona volando un drone anoche asustándola, también creemos que hubo alguien que le estaba tirando algo detrás del área donde ella está para asustarla y que no entre a la jaula. Ha habido personas que pasan pitando el carro, haciendo buya en la calle a propósito”, explicó.

Hoy, a eso de la 1:00 p.m., se detectó otro drone sobrevolando en el área.

El traslado de Mundi ha recibido resistencia de personas y entidades que se oponene al cierre del zoológico, así cómo de parte del personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). “Es muy triste porque no es necesario. Ella se tiene que ir y se va a ir y la gente debería entender eso. Es lo mejor para ella y estamos trabajando constantemente desde hace dos semanas para tratar que ella se acostumbre a todos nosotros”, dijo Craig.

Mundi está al cuidado del equipo del The Wild Animal Sanctuary, así como de Carol Buckley, fundadora y presidenta del Elephant Aid International, entidad que tendrá a su cargo el cuidado de Mundi.

“En este momento estamos, obviamente, tratando de trabajar con Mundi porque, obvio, ella es un animal muy sensible. Hemos estado trabajando con ella por más de una semana y hemos tenido unos obstáculos, pero hasta ahora todo ha estado muy bien y estamos esperando a que ella suba a su jaula de transportación para que después puedan ir al aeropuerto”, señaló.

Junto con Mundi será trasladado el burro Chevi, los hipopótamos Cindy y Pipo y el rinoceronte Felipe. Igualmente, haría el viaje un impala.

En la foto, Anaís Rodríguez, secretaria del DRNA, junto al burro Chevy, quien también será trasladado. (Ramón “Tonito” Zayas)

Craig explicó el burro ya está listo dentro de la jaula donde será transportado. Al momento de la entrevista, trabajaban con el movimiento de las jaulas donde serán transportados los hipopótamos. “Después va a ser Felipe, el rinoceronte, que también ha estado en entrenamiento por más de una semana y el es excelente, el es súper lindo, se ha portado súper bien y entra y sale (de la jaula) sin ningún problema”, señaló Craig.

Explicó que, en el caso de los hipopótamos, el plan es ubicar las jaulas en la ruta que toman para ir hasta la piscina. “Con animales tú tienes que pensar como ellos piensan y utilizar alimentación en su beneficio. Ya desayunaron, quieren salir a la piscina y para salir a la piscina vamos a poner las jaulas como un túnel y apenas empiecen a salir, empezamos a cerrar las jaulas”, detalló al agregar que tanto Felipe como Chevy van para un santuario en Texas.

El impala sería el último en ingresar a su jaula de transporte. “Son muy ariscos y hay que tener mucha paciencia y cuidado. Yo creo que esto va a ser un proceso de un día entero, hasta la noche, todo depende de cómo se desarrollan las cosas con Mundi”, anticipó Craig al señalar que no han recibido fondos gubernamentales para costear el proceso. Esto ha sido posible, dijo, gracias a los donativos de personas que creen en el trabajo que han hecho por 43 años.

Los animales trasladados, que al final del proceso serán unos 600, van hacia hábitats más libres y donde estarán junto a otros animales de su especie. “Mundi va a tener área que va a poder caminar acres de terreno y donde hay lagos y dos elefantes con los que puede ser amigos. Los hipopótamos van a estar juntos en una organización muy buena, igualmente Felipe. O sea, va a ser un mundo totalmente diferente para ellos y sé que van a estar bien después de tantos años cautivos”, señaló.

Sostuvo que para la organización ha sido uno de los rescatas más grandes, pero a la misma vez de los más difíciles en términos emocionales y físicos. Craig reconoció el dolor por el que atraviesan los cuidadores de estos animales, así como el amor que estos tenían por ellos. “No hay duda que las personas que los cuidaban los querían, no hay que quitarle eso…sé que sí los querían y les duele, pero en este lugar no hay marcha atrás, no tiene futuro, entonces, es mejor que tengan una nueva oportunidad y eso es lo que estamos haciendo”, puntualizó.

Los animales se supone que salgan del zoológico rumbo al aeropuerto Rafael Hernández, desde donde viajarán este viernes hacia Florida. Una vez allá, los siguientes tramos los harán vía terrestre. “La razón porque lo estamos haciendo es porque ningún animal merece morir en un lugar donde no hay futuro”, subrayó al agregar que aun quedan por trasladar monos, aves y venados, entre otros.