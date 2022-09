Aibonito - Anamileiny Ortiz apenas sufrió daños ocasionados por el huracán Fiona, pero la desgracia llegó la noche del martes cuando una vela que utilizaba para iluminar su apartamento cayó y provocó un incendió que consumió por completo todo lo que había en el hogar, quedándose solo con la ropa que ella y sus dos hijos llevaban puesta.

Ortiz, una madre soltera de una niña de cuatro años y un varoncito de dos, relató a El Nuevo Día que los hechos ocurrieron la noche del martes cuando preocupada por la presencia de un auto “sospechoso” cerca de su hogar, decidió llegar a casa de su mamá, quien vive a par de minutos del apartamento que tiene rentado en la comunidad San Luis, de Aibonito.

“Fui a casa de mami, pero viré rápido porque ella me dijo: ‘Ana, no pasará nada... vete para tu casa’. Te digo que no pasaron ni cinco minutos cuando estoy virando y veo todo en llamas”, relató mientras lloraba.

“No sé por qué me fui y dejé esas velas. Dios mío, ahora mis nenes no tienen un techo seguro y nos quedamos sin nada”, contó quien fue socorrida por bomberos y personal de rescate del municipio.

Actualmente, la joven está refugiada en el centro comunal del residencial Liborio Ortiz, donde personal del municipio le suple a ella y sus dos hijos desayuno, almuerzo y cena. Además, se le entregaron unos vales para que pudiera comprar de inmediato ropa para toda la familia.

“Yo no me atrevo a pedir, de verdad que no me atrevo. Yo sé que lo perdí todo, pero es que no sé ni qué decirte. Me siento bien mal. Estoy todavía pensando que esto es una pesadilla, que esto no me pasó. Yo solo estoy bien nerviosa porque quiero un techo seguro para mis hijos”, subrayó la fémina de 25 años.

La vicealcaldesa de Aibonito, Sandra Rivera, aseguró que el Departamento de la Familia hace gestiones para conseguir un alojamiento para la familia. Asimismo, indicó que un comerciante del pueblo se comprometió en hacer la donación de una estufa y una nevera. La persona prefiere hacer la obra de caridad bajo anonimato.

Aunque Ortiz se abstuvo de mencionar sus necesidades, este diario pudo corroborar lo terrible que fue el siniestro en su hogar. Unos juguetitos llenos de cenizas y una caja de pañales del bebé yacen al lado del cuarto de los niños que quedó completamente destrozado. La cocina, la sala y el laundry parecen un campo de guerra.

“Realmente, necesitan ayuda”, expresó la vicealcaldesa.

Cualquier donación puede ser canalizada a través del municipio de Aibonito en el (787) 735-8181.