Educación estrena sistema de alertas para atender emergencias en las escuelas públicas

Caguas - En cuanto escucharon la alarma, los estudiantes de cuarto grado del salón de la maestra Carmen Ortiz Rivera dejaron a un lado sus trabajos sobre el sistema digestivo y se movieron de inmediato debajo de sus mesas. No hubo confusión ni dudas, llevaban la mañana esperando el momento en que iniciaría el simulacro de terremotos.

Momentos antes, respondieron a coro las preguntas del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, sobre qué debían hacer si temblaba la tierra.

“¡Agáchate, cúbrete, agárrate!“, repetían los niños.

Los estudiantes de la escuela elemental Francisco Valdés, en Caguas, se unieron así al “Gran ShakeOut” este jueves. Aquí se estrenó el nuevo sistema de alerta de emergencias del Departamento de Educación, el cual ya está instalado en 836 edificaciones de la agencia -entre ellas, escuelas, oficinas regionales de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), estructuras de comedores escolares y Centros de Servicios de Educación Especial-, detalló el comisionado de Seguridad de la agencia, César González.

PUBLICIDAD

“Este sistema consiste en la adquisición de altoparlantes que cubren un diámetro de cinco millas, los cuales están programados para emitir unas alertas, por medio de voces ya programadas, sea de terremoto, de incendio, de tsunami, de tirador activo... Todas las alertas que el Departamento tiene contempladas dentro del plan de emergencia escolar están programadas mediante voz en este sistema”, explicó González.

El sistema de alerta, asimismo, opera a través de una aplicación para que integrantes de la comunidad escolar reciban notificaciones sonoras y escritas (“push notifications”) a sus celulares y, basado en el manual para atender crisis para alumnos del programa de Educación Especial, también puede integrar un sistema de luces.

El comisionado de Seguridad del Departamento de Educación, César González. (Suministrada)

Las alertas de emergencia se pueden activar tanto desde nivel central -para terremotos o tsunamis, por ejemplo- o desde las escuelas, en caso de fuegos, emanaciones de gases o tirador activo, entre otros.

González sostuvo que ya los directores escolares y personal seleccionado en cada escuela han sido adiestrados sobre el uso de la plataforma, que permite activar las alertas desde una computadora, un teléfono celular o un panel en la oficina que tiene un “botón de pánico”.

“Si aquí ocurriera ahora un incendio, el director no tiene que ir a un plan de emergencia de 500 páginas, si no que va a la aplicación o la página web, activa que hay una situación de incendio y llega directamente al centro de operaciones y al Negociado de Manejo de Emergencias. Esto se conecta a las redes de comunicación (mediante radios) que se instalaron hace dos años; desde el centro de operaciones, se comunican con la agencia de ley y orden que sea necesaria -Policía, Manejo de Emergencias, Emergencias Médicas- para que las agencias de respuesta puedan llegar al plantel escolar”, detalló.

PUBLICIDAD

El comisionado explicó que el sistema, además, guía al director o personal de la escuela sobre los pasos que deben tomar según cada emergencia, ya sea cerrar la llave en caso de un escape de gas o desalojar la escuela en caso de fuego, y va registrando cuando se completa cada tarea, lo cual es más viable que consultar un extenso documento en papel.

“La intención es que se reduzca el tiempo de respuesta (a cada emergencia)”, sostuvo González.

Ramos Parés señaló que la adquisición e instalación de este sistema de emergencias es parte de las tareas que quedaban pendientes para mejorar la seguridad y la comunicación en las escuelas, una de las lecciones luego que el huracán María dejara incomunicadas a regiones enteras del país en 2017.

“Esto es un elemento adicional para podernos comunicar, para estar atentos a lo que está pasando en nuestras escuelas, poder atender una emergencia de forma inmediata y, a la vez, que todos los componentes de emergencia que nos asisten puedan recibir estas comunicaciones y no dependan de que alguien está llamando y el teléfono esté funcionando”, expresó Ramos Parés.

El secretario dejó la puerta abierta a municipios o entidades, como la Red Sísmica, a establecer acuerdos con Educación para el uso del sistema para beneficio de las comunidades. González adelantó que ya han conversado con alcaldes de pueblos costeros para incorporar el sistema de alerta de escuelas a sus sistemas de alarmas de tsunami.

González detalló que en el centro de operaciones laboran radioperadores de la Policía -mediante un acuerdo con Educación-, por lo cual tienen experiencia en el manejo de emergencias. (Suministrada)

Una próxima fase de la implementación permitirá que los padres, madres o encargados tengan acceso mediante una aplicación y reciban las notificaciones de las escuelas de sus hijos, indicó González.

PUBLICIDAD

El sistema de alerta requirió una inversión de $18.8 millones en fondos federales asignados, específicamente, para la adquisición e instalación de esta tecnología, precisó González. La empresa a la cual se le adjudicó la subasta fue ATI Systems, que tiene experiencia manejando estos sistemas en instalaciones militares, gubernamentales y educativas.

La herramienta, aseguró el comisionado, fue avalada por el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (Prits, por sus siglas en inglés), y la aplicación superó los requisitos de ciberseguridad establecidos por la plataforma para descargar aplicaciones.

¿Cómo fue el estreno?

La alarma para el simulacro de terremoto se emitió, de forma simultánea, a todas las escuelas de Puerto Rico, sostuvo González, y requirió dar permisos especiales a funcionarios en el centro de operaciones -ubicado en Hato Rey- para registrar que se trataba de un simulacro.

En la escuela en Caguas, todo estaba listo para el simulacro a las 10:15 a.m., según la coordinación establecida entre Educación y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). No obstante, las alarmas de los celulares de los adultos en el salón de la maestra Ortiz Rivera comenzaron a sonar a las 10:00 a.m.

“Esa no es”, dijo alguien.

Los alumnos siguieron trabajando. La maestra seleccionó a un estudiante para tomar la mochila de emergencia del salón. Minutos después, se estrenó el sistema de alerta con su alarma y un mensaje pregrabado que daba instrucciones a los estudiantes.

“Atención, no corras”, se escuchó, y con eso, la notificación de que era seguro salir del salón para llegar al punto de encuentro en el patio de la escuela.

PUBLICIDAD

Estudiantes caminan hacia el punto de encuentro de la escuela Francisco Valdés cubriéndose la cabeza como parte del simulacro de terremoto. (Suministrada)

En segundos, el patio se llenó de estudiantes y empleados, todos en sus grupos. Las maestras pasaban lista para asegurarse que todos estaban fuera.

“¿Hay alguien que le duele algo?”, cuestionó una maestra, siguiendo el protocolo para identificar heridos.

Los estudiantes y personal de la escuela Francisco Valdés completaron el desalojo, de forma segura, en cuatro minutos, precisó la directora escolar Carmen Judith Figueroa Rivera. Lo hicieron en 58 segundos menos que su simulacro anterior, celebró el comisionado de Seguridad.

Otra notificación se escuchó por el sistema de alerta reafirmando que se trataba de un simulacro, como parte de un esfuerzo para mantener informada a la comunidad aledaña, señaló el funcionario.