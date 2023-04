Ante la inconsistencia e incumplimiento de entrega de leche fresca por parte de los suplidores a las escuelas públicas y privadas del país, el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, sostuvo este jueves que busca “alternativas” para normalizar el despacho del producto que es parte de la dieta básica en los comedores escolares.

“Hemos sostenido una reunión muy productiva con el equipo del Departamento de Agricultura y proveedores de leche a nuestros comedores en la búsqueda de alternativas y soluciones para normalizar el despacho de leche fresca a nuestras escuelas”, manifestó Ramos Parés en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

Este medio publicó el pasado jueves que hasta un 40% de las escuelas públicas en Puerto Rico no habían recibido esa semana el suministro correspondiente de leche fresca que reciben los estudiantes como parte de su desayuno y almuerzo en los comedores. La agencia no ha precisado los datos sobre el suministro esta semana, pese a que este medio solicitó la información.

PUBLICIDAD

Al confirmar la falta de suministro del producto básico en la bandeja de alimentos de los alumnos, la directora de la Autoridad Escolar de Alimentos del DE, Franchesca Reyes Benítez, denunció que el Fondo para el Fomento de la Industria Lechera en Puerto Rico no ha cumplido con la entrega total del producto, al menos desde la semana anterior a la publicación de este medio, pese a que existe un acuerdo entre las partes.

“Como parte del ejercicio se auscultan varias iniciativas que pretenden agilizar el trámite del despacho del producto, pero a su vez que haya agilidad en el manejo de los datos, órdenes de compras e inventario en los comedores y con los suplidores”, indicó el secretario de Educación.

La situación, denunciada a este medio por parte del personal escolar, preocupa tanto al personal docente como al de comedores escolares. Luego de la publicación en este diario, el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, dijo en declaraciones escritas que convocaría una reunión con las plantas elaboradoras, ganaderos y la industria del Fondo para el Fomento de la Industria Lechera, adscrito a la agencia.

El encuentro en el que también estuvo presente Educación ocurrió este martes. Ramos Parés sostuvo que, a raíz de esa reunión, como medida principal se acordó monitorear diariamente las entregas a las escuelas para, en caso de no recibir el producto, “tener abastos para mantener el ofrecimiento de leche en lo que la propia industria responde a ese incumplimiento. De no surgir efecto no se descarta una reorganización de las rutas”.

PUBLICIDAD

“Dentro de las facultades que tiene (el secretario de Agricultura), adelantó que si dentro de los próximos días se notaban irregularidades, iba a hacer ajustes en las rutas de entrega. Quiere decir que la compañía que falle iba a perder rutas”, añadió el secretario de Educación a este medio, en una declaración posterior durante una entrevista. Los dos principales suplidores de leche fresca a las escuelas son las compañías Tres Monjitas y Suiza Dairy.

El secretario de Agricultura no ha estado disponible para responder las preguntas de este medio, pese a varios intentos. La situación en diversos planteles se agravó puesto que, además del problema con el suministro de leche fresca, las escuela dejaron se recibir el suministro de jugo natural de china. Una fuente de este medio aseguró, por ejemplo, que en plantel donde labora en la región de Arecibo no tenían ni leche ni jugo que ofrecerles a los estudiantes. Educación reconoció que las regiones más afectadas por la falta de suministro de leche fresca son Arecibo y Mayagüez.

Ramos Parés indicó que en la reunión también se acordó visitar algunas de las instalaciones de los suplidores “para asegurar que no haya inconvenientes o situaciones que afecten el despacho a tiempo de la mercancía”.

“Reconocemos que esta industria, al igual que gran parte de las empresas y los comercios, se han afectado con la mano de obra diestra como parte de los efectos de la pandemia”, dijo el secretario de Educación. La directora de la Autoridad Escolar de Alimentos mencionó la semana pasada que la excusa que estaba dando el Fondo a Educación era que enfrentaban “falta de producción y falta de personal”.

PUBLICIDAD

“El personal de Comedores Escolares estará vigilante al cumplimento de los servicios para garantizar una bandeja nutritiva a cada estudiante del sistema público. Reiteramos el apoyo a las industrias locales para nuestros comedores”, planteó Ramos Parés.