Hasta un 40% de las escuelas públicas en Puerto Rico no recibieron esta semana el suministro correspondiente de leche fresca que reciben los estudiantes como parte de su desayuno y almuerzo en los comedores escolares, reconoció el Departamento de Educación (DE).

Al confirmar la falta de suministro del producto básico en la bandeja de alimentos de los alumnos, la agencia denunció que el Fondo para el Fomento de la Industria Lechera en Puerto Rico no ha cumplido con la entrega total de leche fresca desde la semana pasada, pese a que existe un acuerdo entre las partes.

“La Autoridad de Alimentos tiene un acuerdo con el Fondo. Los pagos están al día, pero hemos tenido varias situaciones donde la leche no llega a nuestros comedores”, apuntó Franchesca Reyes Benítez, directora de la Autoridad Escolar de Alimentos del DE, en entrevista con El Nuevo Día.

La directora también reconoció que existe un problema con la entrega del jugo de china natural, a cargo de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), desde marzo. “Ese jugo de china fue sustituido por otros jugos, incluso frutas frescas y frutas enlatadas”, sostuvo. Pero el suministro de jugo no ha llegado a todos los planteles. Ni el Fondo ni ADEA han respondido a una petición de reacción a este asunto.

La situación, denunciada a este medio por parte del personal escolar, preocupa tanto al personal docente como al de comedores escolares.

“Quiero resaltar que, desde hace alrededor de tres a cuatro semanas, no se le está ofreciendo leche fresca a los niños ni en el desayuno ni en el almuerzo, ningún tipo de líquido, ni leche, ni jugo”, aseguró una maestra de la región educativa de Arecibo, que prefirió no ser identificada.

“Ellos (los estudiantes) están optando por no visitar el comedor, porque no tienen un líquido para bajar la comida. Algunos componentes del sistema escolar han comprado en ocasiones botellas de agua, para que los niños puedan tener algún líquido, pero ya van muchos días”, denunció la maestra, quien sostuvo que a nivel escolar no se ha explicado al personal qué está ocurriendo, pese a que se han hecho cuestionamientos y llamadas en busca de una respuesta.

Reyes Benítez dijo que el problema de suministro de leche fresca inició la semana pasada, aunque sostuvo que “llevamos varias semanas considerando varias opciones para obtener la leche que nuestros estudiantes necesitan”.

Según la directora, la excusa que ha dado el Fondo a Educación es que tienen “falta de producción y falta de personal”, pero Reyes Benítez sostuvo que la agencia está insistiendo en que el Fondo garantice la entrega de “lo que se comprometieron a ofrecer mediante contrato”.

Esta semana, subrayó la directora, “botaron la bola”. “Tenemos varios distritos o municipios que no han recibido leche fresca, municipios completos. Prácticamente en todas nuestras regiones educativas hay escuelas que no recibieron leche”, indicó. Las regiones más afectadas por la falta de suministro de leche fresca son Arecibo y Mayagüez.

Reyes Benítez dijo que los comedores deben tener en sus inventarios suministro de leche UHT para sustituir la leche fresca en caso de que falte la fresca. Pero ese inventario es solo para tres días. La directora indicó que “si se extiende el problema, si el carrero deja de entregar por una semana, va a haber un impacto en la bandeja escolar”, como ha ocurrido.

En cuanto al suministro de jugo de china natural, indicó que en marzo el suplidor que produce ese líquido no lo produjo, de modo que ninguna de las 800 escuelas recibió el producto. Ante el incumplimiento, la Autoridad Escolar de Alimentos determinó retirar el producto de la bandeja escolar por el resto del semestre.

“Ante la situación de que el productor de ese jugo no lo hizo en marzo, nosotros sacamos ese producto de abril y mayo, hasta que ADEA nos pueda garantizar que tiene la disponibilidad de jugo para nuestros estudiantes”, planteó la directora.