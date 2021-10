La respuesta inmune al COVID-19 de una persona infectada de forma natural con este virus es tan robusta como la de otra completamente inmunizada. Ese es uno de los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de investigadores del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico sobre las características de la respuesta inmune al virus en Puerto Rico.

“¿Las personas que se infectan cuentan en las estadísticas? ¿Pueden entrar o no a los lugares? No las vemos en estadísticas, pero encontramos que (contagiados con el virus) desarrollan una inmunidad similar o mejor a la vacuna. Esto es lógico y esperado porque la inmunidad natural es una excelente respuesta inmune”, dijo el doctor Carlos Sariol, director de la Unidad de Medicina Comparada del RCM.

El investigador sugirió que a estas personas se les podría otorgar un credencial “recover-id” que valide que se infectó y se recuperó del virus, pues ayudan al concepto de inmunidad colectiva.

Este estudio comenzó en marzo del año pasado y reclutó originalmente a más de 300 adultos. Inicialmente se incluyeron personas que tras recuperarse del virus fueron a donar plasma convaleciente en varios bancos de sangre del país. Otros entraron de forma voluntaria. Del total de reclutados se le dio seguimiento a unos 60.

Uno de los puntos estudiados fue cuánto dura la respuesta inmune al virus de forma natural y con la vacunación.

Según Sariol, el estudio encontró que los vacunados que no se han infectado previamente con el virus llegan al mismo nivel de protección de inmunidad natural cuando reciben dos dosis de la vacuna.

“Si los infectados (previamente con el virus) se vacunan, con una dosis llegan a los niveles más altos de la respuesta inmune. Una sola dosis en esos casos es suficiente”, indicó, mientras tanto.

Con las doctoras Ana Espino y Petraleigh Pantoja (profesoras e investigadoras del RCM), el estudio también encontró que los anticuerpos del virus duran más de lo anticipado.

“Aún cuando los niveles de anticuerpos empiecen a decaer, la capacidad de neutralizar el virus se mantiene más tiempo. Por eso, si sus anticuerpos no detectan (el virus) no se preocupe. Eso no quiere decir que no tenga la defensa”, señaló Sariol.

También encontraron que la mejor respuesta inmune por infección natural o vacunación es contra la variante Delta, la predominante en la isla. Contra las variantes Epsilon y Gamma, mientras, no se observó tanta inmunidad.

Sariol informó que este estudio continuará para estudiar, entre otras cosas, la tercera dosis de la vacuna. Interesados en participar pueden llamar al 787-985-9911.