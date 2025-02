“En Haití, hay mucho tigre que está acabando con mi país, so (así que), yo no me puedo quedar allá. Si esa gente me deporta, yo no sé qué yo voy a hacer, porque yo voy a morir en Haití, porque el país de nosotros está feo, no tiene policías, no tiene presidente”, expresó Junior Antoine en entrevista con El Nuevo Día.