Capitana del Ejército estadounidense que murió en colisión aérea era patriota “brillante e intrépida”

Los comentarios, combinados con la diatriba de Trump sobre las iniciativas de diversidad en las filas de los controladores de tráfico aéreo, sólo se sumaron a la especulación en redes sociales, la desinformación y la virulencia sobre la composición de la tripulación del Black Hawk. No ha surgido ninguna evidencia de que las reglas de diversidad influyeran en la colisión.

El ex reclutador militar Bilal Kordab dijo a WRAL-TV que Lobach era amable, inteligente y “se presionaba mucho para ser la mejor de los mejores y recorrer una milla adicional”.

Un día, mientras estaban en Fort Knox aprendiendo sobre diferentes trayectorias profesionales para oficiales del Ejército, Winkie dijo que él y Lobach coincidieron en un pequeño helicóptero llamado MH-6 Little Bird.

“Que me partiera un rayo si no nos hubiéramos metido de alguna manera en esa cabina”, escribió Winkie en un homenaje a Lobach en la red social X. “Me dolía el cuello, y no creo que hubiéramos podido volarlo muy bien, pero ambos estábamos sonriendo ampliamente en la selfie que ella tomó”.