Después de dos años de litigación y un extenso proceso administrativo, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, acogió ayer, una orden para paralizar las operaciones de la empresa Organic Power LLC por funcionar sin permisos en el municipio de Vega Baja y violar los reglamentos que velan por el control de la contaminación atmosférica y la salud ambiental.

Machargo acogió ayer el informe de 44 páginas del oficial examinador, el cual recoge un historial detallado de violaciones de Organic Power y la “temeridad en la litigación de este caso, en perjuicio de una administración eficiente”, lee la resolución con fecha de noviembre de 2020.

El Nuevo Día había reseñado, en febrero del año pasado, la lucha que llevaban las comunidades quienes presentaron alrededor de 240 querellas contra la empresa Organic Power, cuyas operaciones -alegan- les impide tener calidad de vida.

“Tengo ganas de llorar. Estoy feliz. Creo que se ha hecho justicia y valió la pena estos últimos dos años que llevamos luchando por la salud de las comunidades”, celebró Lysette Meléndez Díaz, residente de Ojo de Agua.

Son cerca de 5,000 familias afectadas directa e indirectamente, según cifras del alcalde Marcos Cruz Molina. Las comunidades Ojo de Agua, La Pradera, Villa del Rosario, San Vicente, la urbanización Monte Carlo y el residencial Enrique Catoni son las más afectadas.

“Han sido horas arduas de trabajo, ha sido posible con el trabajo de líderes comunitarias que nos dimos a la tarea de visitar casa por casa, de encontrar personas que estaban incluso más afectadas que nosotras y no tenían cómo llevar el mensaje”, agregó Meléndez Díaz.

Vecinas de la comunidad Ojo de Agua hablan sobre cómo les afecta la empresa Organic Power, aledaña a su comunidad. En la foto, Lissette MelŽéndez. (VANESSA SERRA DIAZ)

Los datos recopilados en las querellas reflejaron que, al menos, 155 residentes tienen problemas respiratorios, 159 padecen de dolores de cabeza recurrentes y 131 han experimentado náuseas. La empresa convierte basura en gas combustible.

Los vecinos de los barrios Cabo Caribe y Algarrobo alegan que su salud estuvo perjudicada porque la planta ubica a menos de tres kilómetros de distancia de sus residencias. La planta convierte los desperdicios de alimentos en comida para animales, así como los aceites usados, el excremento de animales y otros desechos en gas natural y material para el acondicionamiento de los suelos.

Previo a comenzar la construcción y operación de la instalación, Organic Power no solicitó ni obtuvo el Permiso de Construcción ni el Permiso de Operación para una instalación de procesamiento y reciclaje de desperdicios sólidos no peligrosos, expuso el DRNA. Tampoco solicitó los permisos de construcción y operación para las fuentes de emisión.

La agencia destacó, además, que la empresa operaba ilegalmente al no contar con los permisos de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) ni del DRNA.

Según consta en la resolución, los inspectores del DRNA hicieron tres visitas a las facilidades en Cabo Caribe donde confirmaron varios accidentes industriales, entre ellos, un derrame que alcanzó el drenaje pluvial de la avenida El Naranjal.

Uno de los primeros incidentes ocurrió el 4 de enero de 2019, cuando se sobrellenó un tanque en las facilidades de Organic Power, según documentos del DRNA. El tanque, que usaron como contingencia, se rompió y provocó un derrame de 5,000 galones de leche decomisada de las vaquerías tras el paso del huracán María.

Durante la primera inspección, realizada en mayo de 2019, el personal técnico percibió un olor “muy fuerte y asfixiante” característico a materia orgánica en descomposición, narraron las autoridades en la orden de cese y desista. Los empleados públicos experimentaron irritación en los ojos, labios y garganta hasta inclusive afectársele la voz.

El ex director interino de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, Aníbal Hernández Vega, plasmó por escrito que estas violaciones “tienen un alto potencial de afectar adversamente el ambiente, los recursos naturales y la salud de las comunidades”.

Por estas y otras violaciones, el DRNA fijó una multa administrativa de $363,736, a la cual la empresa tiene derecho a pedir reconsideración.

La empresa debe desistir de continuar operando hasta que consiga todos los permisos señalados por el DRNA, provea información ambiental y someta para evaluación los planes correctivos. Esta orden implica además la prohibición de “recibir, acumular y procesar desperdicios sólidos en la instalación” sin la autorización del DRNA.

En entrevista previa, el presidente de la compañía, Miguel Pérez Valdez, había expresado que “por ser una industria pionera la compañía ha enfrentado muchos retos para finalizar el trámite de obtener los permisos”.

“El hecho de que no tengamos los permisos, no significa que no se esté operando bajo los estándares de este tipo de facilidad”, mencionó por su parte el abogado Miguel Torres Torres.

Organic Power tiene una relación de negocios con Matosantos Commercial Corp. (MCC) y Eurocaribe Packing, según los documentos públicos. Además, Manuel Matosantos -padre de la ex integrante de la Junta de Supervisión Fiscal, Ana Matasantos- es socio minoritario de la empresa, admitió Pérez Valdez.