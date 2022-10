Iraida Hornedo Camacho, la mujer de 57 años que el sábado fue asesinada por un líder gremial de la Policía con el que tuvo una larga relación sentimental que llevaba tiempo tratando de terminar, dejó impresiones idénticas por donde quiera que pasó en una exitosa carrera enfocada en manejo de recursos humanos.

“Era una mujer solidaria, trabajadora, muy comprometida con el país, particularmente con el desarrollo económico y de la juventud”, dijo la profesora Sara Benítez, en palabras que encapsulan, a grandes rasgos, las características más señaladas de Hornedo Camacho en entrevistas con personas que la conocieron.

La profesora Benítez la conoció bastante bien. Por varios años, fueron ambas parte del gabinete de la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, entre el 2013 y el 2021. Hornedo Camacho fue directora de la Oficina de Desarrollo Laboral del ayuntamiento durante los ocho años de administración de Cruz, mientras Benítez estuvo a cargo por varios años de la Oficina de Desarrollo Integral de la Mujer.

PUBLICIDAD

Trabajando hombro a hombro, por largas horas, fue que Benítez conoció a la Iraida Hornedo Camacho de la que el lunes pudo hablar por primera vez desde que se enteró, como todo Puerto Rico, que fue asesinada por Diego Figueroa, presidente del gremio policiaco Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), quien después de darle muerte a ella se suicidó.

“Mi mayor recuerdo de ella era cuando nos reuníamos hasta tarde, esa capacidad que tenía para trabajar, mover el equipo. Era una líder, definitivamente. Tenía la capacidad de aglutinar gente, de trabajar, de poner al equipo a reflexionar sobre a dónde queríamos que se movieran los proyectos y cómo podíamos ayudar a lograrlo”, recordaba Benítez.

Hornedo Camacho, quien era divorciada, tenía dos hijas adultas, una de las cuales se casó el año pasado. Su madre vive y le sobreviven, además, varias hermanas. Todos los entrevistados coincidieron en que solo el afán por su familia superaba al que le tenía al trabajo.

“Su razón de vivir eran sus hijas. Mostraba sus fotos, hablaba de los logros de ellas. Vivía y se desvivía por sus hijas”, dijo Pedro Julio Serrano, el activista de derechos humanos que también fue compañero de Hornedo Camacho en el Municipio de San Juan cuando él dirigía la Clínica Transalud, para personas trans y el Programa Vida, para pacientes VIH.

Hornedo Camacho hizo un bachillerato en administración de empresas y recursos humanos en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y una maestría en la misma disciplina de la Universidad de Phoenix.

PUBLICIDAD

Tuvo una larga trayectoria en puestos de alto nivel en ese campo, desde principios de los 90 en el Hospital Panamericano, en consorcios municipales, en San Juan, un corto periodo en la Fundación Sila M. Calderón y, durante los últimos años con su propia empresa, Challenge Management, dedicada a asesoría en el área de recursos humanos y que comenzaba a despegar en el momento en que fue asesinada.

Serrano recordó que Hornedo Camacho al principio no estaba muy educada en el tema de los desafíos de las personas trans y viviendo con VIH. “Pero se educó, se sensibilizó, fue muy solidaria y muy empática”, sostuvo Serrano.

Mildred Santiago, directora ejecutiva de la Liga de Cooperativas, quien trabajó proyectos en conjunto con Hornedo Camacho, recuerda la dedicación que ponía en que cada cual entendiera los detalles y las complejidades de las propuestas federales para el manejo de recursos humanos.

“Manejar propuestas federales no es sencillo. Ella se encargaba directamente cuando las cosas se trancaban. Estaba dispuesta siempre a ayudar. Era una profesional impresionante, muy responsable, que amaba su trabajo. Proyectaba energía y tenía un don para explicar cosas que son bien tediosas”, sostuvo Santiago.

Evelyn Nieves interactuó con Hornedo Camacho cuando dirigió el Centro de Apoyo a Víctimas del Crimen (CAVIC) de la Universidad Interamericana, con el cual también cooperaba como funcionaria de San Juan. Nieves recordó que tenía un interés especial en asistir a víctimas del crimen y se esmeraba en que a las propuestas del CAVIC no les faltara ningún detalle. “Era una persona líder, muy firme, muy organizada y estructurada”, sostuvo Nieves.

PUBLICIDAD

En el ámbito profesional, Hornedo Nieves no dio nunca señales de que atravesara situaciones personales difíciles. “Se veía una mujer muy empoderada, muy segura, en el plano sentimental”, dijo un excompañero de trabajo en la Fundación Sila M. Calderón, en la que Camacho Hornedo laboró por tres meses después de salir del Municipio de San Juan.

Algunas amistades sabían de su relación de años con Figueroa, quien estaba casado con otra persona. También supieron del acoso del que fue víctima cuando decidió terminar con el hombre. A las amistades que conocían de sus problemas con Figueroa, Hornedo Camacho no habló nunca de abusos físicos, ni de amenazas. Pero sí de acoso y persecución y de la insistencia para que continuaran juntos.

“Ella llevaba tiempo diciéndole que no la buscara más. Yo fui testigo de las insistencias de él, de las llamadas, de los mensajes de texto”, dijo una amiga, que también prefirió que no se divulgue su identidad. “Pero ella no se atrevía a denunciarlo por la posición que él tenía en la Policía. Ella decía: la perjudicada voy a ser yo”, agregó la amiga.

El sábado en la madrugada, la esposa de Figueroa lo reportó desaparecido, temiendo al parecer por su estado emocional. No se sabe cómo Figueroa, de 68 años, logró convencer a Hornedo Camacho de que se encontrara con él en el estacionamiento de un pequeño centro comercial en Villa Nevárez, en Río Piedras. No se sabrá nunca qué ocurrió dentro del carro. Solo esto: que a eso de las 8:30 de la mañana, él le disparó dos veces en la cabeza a ella y acto seguido se suicidó.

La muerte estremeció hasta lo más hondo a las personas que conocían a Hornedo Camacho, cuyos sentimientos fluctuaron entre la incredulidad, el dolor y el horror.

“Al principio, fue incredulidad de cómo una persona se siente con el derecho de hacerle tanto daño a otra persona, a una familia, a sí mismo. Tuvo que ser una situación horrible lo que estaba pasando por la cabeza. Me da mucho dolor porque Iraida tenía unas hijas, unas hermanas y una madre que están sufriendo. Esa mujer era el centro de su familia”, dijo la amiga.