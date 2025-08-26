Opinión
26 de agosto de 2025
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El PFEI no encontró evidencia suficiente para procesar al alcalde de Florida

La agencia informó que decidió archivar la querella que pesaba en su contra

26 de agosto de 2025 - 12:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alcalde electo de Florida, José Gerena Polanco, se siente parte de su pueblo.&nbsp;<font color="yellow">(Para Primera Hora / Nelson Reyes Faría)</font>
La querella contra el alcalde de Florida, José Gerena Polanco, fue radicada el 6 de noviembre de 2024. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó archivar una querella que pesaba contra el alcalde de Florida, José Gerena Polanco.

En un comunicado de prensa, el PFEI informó que determinó no asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI) por no existir suficiente prueba que “que establezca la comisión de un delito”.

El proceso inició cuando el Departamento de Justicia, bajo la incumbencia de Janet Parra, recibió una querella escrita a mano, no firmada ni juramentada, a nombre de “Ana M. López, del Barrio Tosas de Florida”, alegando un esquema de fraude electoral el 6 de noviembre de 2024.

Denunciaba que el supuesto esquema “consistía en acudir a la Égida de la Florida, ofrecer a los residentes la suma de $125 a cambio de sus votos, incautarles sus tarjetas electorales e intimidarlos con la amenaza de desalojo si no accedían a su propuesta”.

Según el comunicado, en la indagación preliminar de Justicia, entrevistaron a residentes de dicha égida, a la gerente del lugar, a la supuesta remitente de la querella, Ana María López Oquendo, y a personal vinculado a la campaña política del alcalde.

“Ninguno de los residentes entrevistados corroboro las alegaciones. Todos negaron haber recibido dinero, haber sido intimidados, o que el alcalde hubiese visitado la Égida con esos fines. López Oquendo negó ser la autora de la carta y declaró que nunca radicó querella alguna contra el alcalde”, apuntó.

“Tampoco se encontró evidencia independiente que corrobore las alegaciones del manuscrito recibido en Justicia”, añadió.

El PFEI concurrió con Justicia en cuanto a que la prueba recopilada resulta insuficiente para establecer que Gerena Polanco incurrió en conducta tipificada como delito bajo el Código Penal o el Código Electoral de Puerto Rico, por lo que “se dispuso el archivo del caso”.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
