El PFEI no encontró evidencia suficiente para procesar al alcalde de Florida

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó archivar una querella que pesaba contra el alcalde de Florida, José Gerena Polanco.

En un comunicado de prensa, el PFEI informó que determinó no asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI) por no existir suficiente prueba que “que establezca la comisión de un delito”.

El proceso inició cuando el Departamento de Justicia, bajo la incumbencia de Janet Parra, recibió una querella escrita a mano, no firmada ni juramentada, a nombre de “Ana M. López, del Barrio Tosas de Florida”, alegando un esquema de fraude electoral el 6 de noviembre de 2024.

Denunciaba que el supuesto esquema “consistía en acudir a la Égida de la Florida, ofrecer a los residentes la suma de $125 a cambio de sus votos, incautarles sus tarjetas electorales e intimidarlos con la amenaza de desalojo si no accedían a su propuesta”.

Según el comunicado, en la indagación preliminar de Justicia, entrevistaron a residentes de dicha égida, a la gerente del lugar, a la supuesta remitente de la querella, Ana María López Oquendo, y a personal vinculado a la campaña política del alcalde.

“Ninguno de los residentes entrevistados corroboro las alegaciones. Todos negaron haber recibido dinero, haber sido intimidados, o que el alcalde hubiese visitado la Égida con esos fines. López Oquendo negó ser la autora de la carta y declaró que nunca radicó querella alguna contra el alcalde”, apuntó.

“Tampoco se encontró evidencia independiente que corrobore las alegaciones del manuscrito recibido en Justicia”, añadió.