El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, mostró su frustración por el repunte en los contagios de COVID-19 en Puerto Rico durante una entrevista en el episodio de esta noche del programa “Jugando Pelota Dura”.

González Feliciano dijo “¡Co**, hagamos lo que tenemos que hacer!”, sin poder contener sus lágrimas, luego que se le presentó una gráfica con frases que utilizó durante entrevistas en las pasadas dos semanas para describir su sentir ante el alza de contagios y muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

“Seguimos con la falta de disciplina. Tengamos fe. Hagamos lo correcto... iba a decir una palabra, ¡co**, hagamos lo que tenemos que hacer! ¡Seamos disciplinados, hagamos lo que tengamos que hacer! ¡Usen las mascarillas, el distanciamiento físico, seamos responsables! Puertorriqueños están matando a puertorriqueños, y no me digan que son (personas) externos, son puertorriqueños que se están contagiando e infectando a otras personas, matando a personas sobre los 60 años”, resaltó González Feliciano.

“Somos nosotros mismos los que los estamos matando y somos indisciplinados. Tenemos la capacidad de ser disciplinados; no hay duda de eso, Puerto Rico es grande. Pero en estos momentos está muriendo gente. Hoy tenemos 317 (muertes), mañana se reportan una gran cantidad de personas muertas otra vez. No lo pongo oficial ahora porque no es justo hasta tanto el Departamento de Salud lo confirme, pero mañana tenemos una gran cantidad de personas muertas, sobre 10 personas adicionales”, añadió González Feliciano sin poder contener la frustración.

El titular de Salud explicó hoy que el debate entre el grupo asesor económico y el médico en torno a cómo manejar el repunte de enfermos con COVID-19 gira en torno a la imposición de medidas similares a las que existían a inicios de mayo y las que había a final de ese mismo mes, cuando se permitió la mayor parte de las modalidades de comercio al detalle.

“Se está trabajando en un punto medio entre las órdenes ejecutivas (OE-2020-) 038 y (OE-2020-) 041… Lo que buscamos es un punto medio”, dijo el funcionario, previo a que se informara la extensión de la orden ejecutiva actual hasta el 21 de agosto.

La primera de estas ordenes ejecutivas fue publicada el 1 de mayo y provee para la operación, con limitaciones de las industrias bancarias, bienes raíces, agricultura, manufactura, construcción, seguros y contabilidad. Además, se autorizaron ciertos servicios profesionales y se permitió la apertura de las ferreterías, las tiendas de ventas de piezas de automóviles, las lavanderías, las empresas de mudanzas, los talleres de inspección de elevadores y la reparación de enseres.

Ya para finales de mayo, la orden ejecutiva OE-2020-041 permitió la apertura de los centros comerciales, las iglesias, los dealers de autos, las barberías y los restaurantes, entre otros comercios.

“Si se comparan con la actual son mucho más restrictivas”, dijo González Feliciano durante una pausa en los trabajos de los grupos económicos en el Departamento de Salud para encontrar un consenso con medidas que logren reducir los contagios con el menor impacto económico posible. “Un cierre total no está en discusión ahora mismo”.

En lo que va de agosto, el Departamento de Salud reportó 4,229 casos confirmados, 3,750 probables y 99 muertes a consecuencia del COVID-19 en Puerto Rico.

Para el 31 de julio, el total de confirmados era de 5,997, por lo que el total de casos asciende hoy a 10,730, a seis meses desde que comenzó la emergencia del nuevo coronavirus en Puerto Rico.