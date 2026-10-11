El tanquero Amur River podría atracar en el puerto de San Juan este domingo

El tanquero Amur River, que ha permanecido cerca de la bahía de San Juan desde el 16 de septiembre debido a una pugna judicial, podría, finalmente, atracar en el puerto de San Juan mañana, domingo, indicó la empresa NFEnergía, LLC.

La compañía resaltó, en declaraciones escritas, que el tanquero, que transporta un cargamento de gas natural para diversas centrales de generación, está pautado para entrar y atracar el domingo, sujeto a las condiciones del tiempo y a “condiciones operacionales aplicables”.

NFEnergía sostuvo que la entrada del tanquero se realizará conforme a las condiciones dispuestas por el Tribunal federal en una orden emitida por la jueza de distrito Silvia Carreño Coll el 1 de octubre. NFEnergía indicó que asumirá el costo de dos remolcadores de apoyo, adicionales a los utilizados para la entrada del navío.