El Departamento de la Vivienda eliminó de su lista oficial de refugios una veintena de estructuras que, debido a su ubicación geográfica, están en o cerca de áreas inundables y/o en riesgo de quedar aisladas por deslizamientos de terreno, por lo que ya no pueden habilitarse en casos de emergencias.

Vivienda tomó su determinación por recomendación del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, confirmó a El Nuevo Día el secretario William Rodríguez.

“El Comité nos dio la información, nos pidió evaluarla, y así lo hicimos, desde el punto de vista de las estructuras que estábamos usando como refugios. Eliminamos refugios de la lista, conforme a las recomendaciones que nos dieron”, dijo, al reconocer, no obstante, que no todos los espacios identificados como vulnerables a inundaciones o deslizamientos fueron descartados.

En total, el Comité –un ente asesor del gobierno creado por la Ley 33 de 2019 y que trabaja en la elaboración del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático– identificó 148 refugios susceptibles, algunos tanto a inundaciones como a deslizamientos, por lo que los 20 eliminados por Vivienda representan el 13.5%.

Cuestionado al respecto, Rodríguez recalcó que la determinación se basó en una evaluación dirigida a garantizar que “ninguna estructura pone en riesgo la seguridad de las personas”, aunque admitió que algunos refugios no pudieron ser removidos de la lista, pese a su vulnerabilidad. Estos últimos ubican en áreas remotas, en las que no hay espacios sustitutos y en las que trasladar ciudadanos a otros puntos, en casos de emergencias, no es factible.

En su comunicación inicial al secretario, en agosto de 2021, el Comité advirtió sobre 75 refugios expuestos a inundaciones, tanto por marejada ciclónica como por desbordes de ríos (ribereñas). Al final, Vivienda eliminó bajo ese criterio cuatro refugios en San Juan (Coliseo Roberto Clemente, Coliseo Pedrín Zorrilla, Escuela La Esperanza y Centro Transformación Ciudadana Las Curías), dos en Ponce (Escuela Josefina Boyá León y Escuela Ernesto Ramos Antonini) y uno en Canóvanas (Escuela Pedro Albizu Campos), Gurabo (Escuela Matías González García), Ceiba (Escuela Superior Iglesias Pantín) y Utuado (Escuela Judith A. Vivas).

“De la evaluación que hicimos, se desprendió que no todos están en zonas inundables y que otros están en zonas parcialmente inundables, pero las estructuras no se afectan. Hay otros que están en lo que se conoce como la zona de 500 años, cuyo riesgo de inundación es mínimo, y otros en los que la elevación es considerable”, dijo Rodríguez.

Agregó que, como parte del análisis del riesgo a inundaciones, también se consideró si alguno de los refugios nombrados por el Comité habían quedado bajo agua a raíz del paso del huracán María, en 2017, “que es el evento más grande que hemos tenido en los últimos 100 años”.

En cuanto a los deslizamientos, el Comité identificó 73 refugios en riesgo de aislamiento. Tras la evaluación, Vivienda descartó uno en Sabana Grande (Cancha Bajo Techo Molinas), Mayagüez (Escuela José Gautier Benítez), Añasco (Escuela Luis Muñoz), Canóvanas (Escuela Eduardo García Carrillo), Corozal (Escuela SU Julián Marrero), Fajardo (Escuela María I. Dones) y San Juan (Escuela SU Inés M. Mendoza de Muñoz Marín), dos en Yauco (Centro Comunal Barrio Vega y Refugio Municipal o Antigua Escuela Río Prieto) y otros dos en Utuado (Escuela Inocencio Montero y Escuela Judith A. Vivas).

Entre los 20 refugios eliminados de la lista oficial, la Escuela Judith A. Vivas, en Utuado, es la única que se describe como vulnerable a inundaciones y deslizamientos.

“El tema de los deslizamientos es diferente. Muchos (de los refugios identificados por el Comité) son secundarios, que no necesariamente se abren, pero estamos hablando de comunidades retiradas de los centros urbanos, y eliminarlos por el riesgo de deslizamientos en carreteras pondría en peligro o desprovistas a esas comunidades en casos de emergencias. Por eso, se mantuvieron en la lista, y siempre nos aseguramos de que tengan comida, agua y demás suministros por un tiempo razonable”, argumentó Rodríguez.

Carl Soderberg, miembro del Comité, indicó, por su parte, que el grupo “cumplió con la responsabilidad de alertar” sobre la susceptibilidad de algunos refugios, pero le corresponde al gobierno implantar cualquier determinación final. “Nosotros seguimos analizando y sacando recomendaciones”, afirmó.

El Comité también envió una comunicación sobre refugios en riesgo al comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, quien no atendió una petición de entrevista al cierre de esta edición.