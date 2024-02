Empleados de la UPR aprueban voto de huelga en medio de asamblea extraordinaria

Los empleados de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobaron este jueves, de forma unánime, un voto de huelga en una asamblea extraordinaria.

La reunión -que fue convocada para las 9:00 a.m.-, se celebró en los anfiteatros de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras, confirmó a El Nuevo Día el presidente de la Heend, Carlos Juan De León .

“Está aprobado (el incentivo). Ellos identificaron el dinero y le están pidiendo a la Junta de Control Fiscal permiso y por eso es que no nos habían autorizado y no habían firmado finalmente. Ellos nunca firmaron la estipulación de los $3,000 porque no tenían la autorización”, dijo.