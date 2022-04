La empresa The Cliff Corp., dueña de los terrenos en Aguadilla donde ubica una construcción paralizada por presuntos daños ambientales, se desligó hoy, sábado, del vídeo en el que se observan escorrentías de sedimentos cayendo directamente al mar, y aseguró que su proyecto cumple con “todos los estatutos o reglamentos”.

Mediante una declaración escrita, la compañía sostuvo que el vídeo no es reciente –como se identificó en una publicación en redes sociales–, no corresponde al proyecto que se desarrolla en otra propiedad ni representa “la realidad de los predios” actualmente.

“El proyecto que se desarrolla actualmente no ubica en la finca que se presenta en el vídeo, sino que está localizado en un terreno adyacente elevado que no impacta la costa. Dicho proyecto cuenta con todos los permisos y está en total cumplimiento con las reglamentaciones pertinentes”, dijo Carlos Román González, quien figura como presidente de The Cliff Corp. en el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

PUBLICIDAD

“Este proyecto se está desarrollando de acuerdo con las leyes y los reglamentos aplicables y con los permisos otorgados”, agregó Román González.

Ayer, viernes, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ordenó la paralización inmediata del proyecto, ubicado en el barrio Borinquen de Aguadilla, por presuntamente tratarse de trabajos no autorizados o en incumplimiento con las leyes y reglamentos ambientales.

Tras una visita del Cuerpo de Vigilantes y otro personal del DRNA al área, se decretó el cese de los trabajos de relleno y de todo movimiento de corteza terrestre hasta tanto culmine la evaluación técnica de la agencia. Se indicó, además, que el proyectista no tiene un plan de control de erosión y sedimentación.

La orden de paralización se le entregó a Román González, quien no la firmó, y así lo estipuló el sargento Carlos Cortés, del Cuerpo de Vigilantes, en el propio documento.

Orden de paralización de construcción sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla. (Suministrada)

Previo a que se emitiera la orden, el portavoz del DRNA, Joel Seijo, había confirmado a El Nuevo Día el inicio de una investigación por parte del Cuerpo de Vigilantes, que, “según sus facultades, determinará las acciones a tomar”. Dichas acciones podrían incluir desde multas hasta la paralización definitiva de la obra.

En su declaración escrita, Román González enfatizó que The Cliff Corp. “es una empresa familiar comprometida en proteger el medioambiente y en cumplir con todos los estatutos o reglamentos del DRNA y demás agencias”.

The Cliff Corp. fue incorporada el 2 de mayo de 2020, según el registro del Departamento de Estado. En su último informe anual, correspondiente al 2021, reportó que su volumen de negocios no excedió de $3 millones.

PUBLICIDAD

La empresa se define como una “entidad con fines de lucro organizada con el propósito de diseñar, construir, desarrollar, operar y/o administrar lugares de entretenimiento, unidades inmuebles de vivienda (unidades residenciales) y para fines de condohotel a tenor con las disposiciones de la ley”.

Las denuncias sobre presuntos daños ambientales fueron inicialmente hechas por la organización sin fines de lucro Surfrider Puerto Rico, que alertó sobre impactos en la cueva Las Golondrinas, destrucción de vegetación, demolición en la zona kársica y falta de controles de erosión y escorrentías.

En el letrero instalado en la construcción, se indica que el proyecto consta de 86 “townhouses”. Como dueño, se identifica a The Cliff Corp.; como contratista, a Grupo Caribe LLC; y como proponente, al arquitecto Jorge L. Oliver Piñeiro.