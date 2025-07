En receso Gongo Fishing, el cazador de culebras, tras percance de salud

“Tengo alta la bilirrubina. Me tienen aquí, me sacaron sangre pa’ chequear si tengo dengue o la famosa bacteria del orín de ratón, leptospirosis. Pero, al tener la bilirrubina tan alta, puede ser leptospirosis, pero esperemos en Dios que no sea eso”, indicó el joven de 23 años, natural de Aguas Buenas, en la transmisión.