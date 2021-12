Una red de iglesias que se conviertan en espacios protectores y de acompañamiento para las víctimas de violencia de género es lo que busca crear la Mesa de Diálogo Martin Luther King -junto a otras dos entidades- a través de procesos de capacitación y desarrollo dirigidos a los cuerpos pastorales y laicos de iglesias del país.

“La iglesia necesita reconocer y unirse a todos los esfuerzos porque se trata de la vida de las mujeres, de nuestras niñas. Se trata de nuestra sociedad. La violencia no puede ser un valor que se practique y que no tenga consecuencias o que no se trabaje para erradicar a través de la educación”, afirmó Edma Torres, cocoordinadora de la Mesa de Diálogo Martin Luther King.

Aunque el papel que ha jugado la iglesia y su liderato laico y clero en la promoción del discurso patriarcal desde sus espacios fue un aspecto fundamental para el desarrollo de esta iniciativa, Torres sostuvo que ante la alta tasa de feminicidios y desapariciones de mujeres es imperioso el desarrollo de estos procesos educativos para generar espacios de paz y seguros para las víctimas.

Según datos oficiales de la Policía, 11 mujeres han muerto víctimas de la violencia machista durante este año. Esta cifra no incluye el asesinato de Yarelis González, ocurrido en la isla municipio de Vieques y que sigue bajo investigación de las autoridades.

Mientras, en el mismo período, se han reportado 48 feminicidios, reveló el más reciente informe del Observatorio de Equidad de Género. “Cada vez que una mujer muere y no hemos dicho nada, somos parte de eso, es una responsabilidad que cargamos, así que tenemos un desafío desde el amor, desde la paz, desde la justicia y desde Jesús mismo”, expresó Torres.

La propuesta de la Mesa de Diálogo Martin Luther King, la Pastoral de Mujeres, Justicia y Género del Consejo Latinoamericano de Iglesias Capítulo de Puerto Rico y el Centro Sofía de la Universidad Sagrado Corazón cuenta con más de 100 endosos. Entre estos, figuran los de varias denominaciones firmantes, como la Iglesia Evangélica Luterana del Caribe, la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, sínodos y presbiterios de la Iglesia Presbiteriana y cuatro iglesias afirmativas de las comunidades LGBTTIQ.

Ilia Vázquez Gascot, psicóloga social comunitaria y cocoordinadora de la Pastoral de Mujeres, Justicia y Género, afirmó que las iglesias no pueden estar ajenas a la realidad social que vive el país. La violencia de género, sostuvo, se ve reflejada en el interior de los templos y, por ello, no pueden permanecer silentes. “La iglesia no puede hacer este trabajo desde la improvisación. La iglesia tiene que asumir su responsabilidad y su tarea, educando, denunciando lo que está mal... tiene que prepararse para manejar este tipo de situaciones que llegan a nuestras iglesias”, señaló.

Vázquez Gascot dijo que estadísticas evidencian que menos del 40% de las víctimas que experimentan violencia en una relación de pareja buscan ayuda y quienes sí lo hacen recurren inicialmente a sus amistades y familiares, incluyendo las comunidades de fe. “Las iglesias tienen que ser un espacio seguro, un espacio que tenga la capacidad de acompañar, de sanar y guiar a esta persona hacia una vida plena y una vida digna”, expresó.

El enfoque del proyecto, explicaron, es interdisciplinario, holístico y transversal. “Necesitamos otros diálogos para poder ir desprendiéndonos de todas estas escamas que el patriarcado nos coloca encima. La iglesia no puede quedarse en una burbuja afirmando sus visiones desde su única disciplina teológica o religiosa”, expuso Torres.

La iniciativa “Iglesias: comunidades seguras y sanadoras de la violencia de género” busca tener certificadas, al final del 2022, una red de 20 iglesias en las que “no será tolerada, minimizada, justificada ni practicada la violencia de género”. “Se proyecta que estas iglesias capacitadas puedan ofrecer servicios de ayuda espiritual a mujeres de fe, y a quienes lo soliciten en los albergues y centro de servicios a víctimas”, explicó la pastora Nixie Ramos de la Iglesia Cristo para Todos.

El primero de los cinco talleres necesarios para obtener la certificación se titulará “Capacitación del liderazgo religioso para la acción sanadora de la violencia de género” y se ofrecerá el 4 de diciembre en la Primera Iglesia Bautista de Río Piedras, de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. Las iglesias y personas interesadas en certificarse deberán registrarse en mesadedialogomlk.com o llamando al 787-478-8115.