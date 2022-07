Contrario a lo argumentado por los desarrolladores, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, en inglés) aclaró hoy, martes, que aún no ha certificado que el proyecto The Cliff Villas Hotel and Country Club, en Aguadilla, cumple con la Ley federal de Agua Limpia, por lo que “permanece muy atenta” a posibles violaciones en el sitio de la construcción.

Mediante declaraciones escritas, la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA, indicó que, aunque The Cliff Corp. y Grupo Caribe, LLC sometieron documentos al amparo de la orden administrativa de cumplimiento emitida el 27 de junio, estos siguen bajo evaluación, por lo que no hay una determinación final todavía.

Además, los desarrolladores aún tienen que entregar otros documentos, como un plan de acción y manejo de escorrentías, a fin de evitar que aguas potencialmente contaminadas con sedimentos provenientes del proyecto descarguen en el océano Atlántico.

Ayer, lunes, en un comunicado de prensa, el presidente de The Cliff Corp. y Grupo Caribe, LLC, Carlos Román, indicó que, una vez concluidos “los trabajos de mitigación adicionales” solicitados por la EPA, el proyecto “ya está en cumplimiento” con la Ley federal de Agua Limpia, lo que “dio paso a la aprobación del permiso” que otorga la dependencia para autorizar descargas pluviales de construcciones reguladas.

“Esta información no es cierta”, aclaró la División, que es dirigida por Carmen Guerrero.

“Aunque la agencia procesó una solicitud de permiso radicada por Grupo Caribe, LLC, y también procesó las enmiendas a la solicitud sometida por The Cliff, Corp., se desprende del archivo administrativo que aún está pendiente la certificación escrita que indique que Grupo Caribe, LLC y The Cliff Corp. han cumplido con los requisitos de la orden administrativa, que vencía el 5 de julio”, agregó.

Entre dichos requisitos, la División mencionó el cese de descargas de contaminantes, incluida la escorrentía de aguas pluviales asociada con la construcción; la entrega de una certificación escrita en la que conste que se ha cumplido con lo dispuesto en la orden; y la presentación del plan con acciones detalladas y fechas para lograr cumplimiento con la Ley federal de Agua Limpia, las condiciones del permiso de construcción y demás reglamentación aplicable.

“Dicho plan de acción deberá incluir, entre otros detalles, los controles específicos a instalarse para el manejo adecuado del agua de lluvia o escorrentías en el proyecto. La EPA permanece muy atenta para asegurar que se logre el cumplimiento de la Ley federal de Agua Limpia en proyectos de construcción de un acre o más. La agencia provee orientación y apoyo técnico para evitar incumplimiento con los requisitos de permisos que aplican a este tipo de desarrollo”, estableció la División en sus declaraciones.

En el comunicado de ayer, entretanto, Román expuso: “Una vez concluidos los trabajos que nos fueran solicitados por la agencia federal, que refuerzan los realizados anteriormente para atender las escorrentías, ya estamos en cumplimiento y recibimos la aprobación del permiso que fue solicitado a la EPA”.

“Nosotros hemos cumplido con los procesos y contamos con todos los permisos de las agencias, los cuales han sido tramitados durante los últimos tres años para realizar el proyecto The Cliff”, añadió el desarrollador, quien insistió en que “este proyecto está totalmente desvinculado y no interviene de ningún modo con el área donde ubica la Cueva Las Golondrinas”.

The Cliff Villas Hotel and Country Club, que ubica en un predio de 9.5 acres en el barrio Borinquen, incluye 86 villas, un “country club” y dos canchas de tenis, entre otras instalaciones.

De la investigación de la EPA, se desprende que The Cliff Corp. y Grupo Caribe, LLC comenzaron los movimientos de terreno en el predio del proyecto en febrero de 2022, sin tener el debido permiso en virtud de la Ley federal de Agua Limpia. Por lo tanto, se detectaron controles inadecuados de estabilización, sedimentación y erosión. La fecha de inicio de los trabajos aún sigue bajo evaluación.