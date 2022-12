El pasado domingo cuando personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) le informó a Claribel Nieves y su familia que una osamenta bajo análisis de la agencia correspondía a su hijo, Robert Aneudi Santos Nieves, lo primero que dijo fue: “Gracias, Señor”.

Aunque no era el resultado que anhelaba, finalmente podría “pasar la página” y culminar con la agonía que atraviesan desde el pasado 7 de julio cuando su hijo, de 38 años, fue secuestrado de su hogar por sicarios que también cargaron con dinero en efectivo, un carro y una motora.

“Es verdad que lloré, porque esta angustia lleva meses, pero ya lo encontré, encontré contra mi hijo”, compartió Nieves sobre cómo reaccionó ante la noticia que le fue informada por su otro vástago, Jensen Santos Nieves, quien recibió la llamada de la agencia.

Sin embargo, el lunes el teléfono volvió a sonar. Era la 9:38 a.m. Un gerente del ICF les solicitaba que acudieran de inmediato a la agencia y así lo hicieron. Una vez allí su mundo se vino abajo: la osamenta hallada en Canóvanas no correspondía a su hijo, sino a Henry Hernández, de 24 años.

Jensen Santos Nieves, hermano Roberto, junto a su madre Claribel Nieves. (Miguel J Rodríguez Carrillo)

“Cuando él (Jensen) me dice no era el cuerpo, se me fue, se me fue el mundo, porque volví al siete (de julio) cuando me dieron la noticia: ‘secuestraron a Ane -como le llaman de cariño-, lo secuestraron, se lo llevaron’. Yo volví para atrás y es bien triste, doloroso, no se lo deseo a nadie. Es una angustia que te corroe por dentro”, relató desde su hogar en Río Grande.

La directora del ICF, la doctora María Conte, recibió a la familia el lunes y se disculpó por lo ocurrido.

“Errores comete cualquiera, somos humanos, pero hay errores y hay errores y este es tremendo error. Habían unas nenas a punto de abordar un avión. Mi abuela estaba en crisis. Nosotros estábamos en esa sensación agridulce de que recibimos la noticia que queríamos, vamos a terminar este asunto. Pero también estábamos reviviendo ese 7 de julio”, contó Jensen.

Tras la llamada inicial, la familia acudió a la funeraria para coordinar los servicios fúnebres. Además, compraron pasajes para traer a las dos hijas de Santos Nieves, de 9 y 15 años, quienes residen en Estados Unidos junto a su mamá.

“Ahora mismo yo no sé nada. No sabemos. Nada. Si está vivo, si está muerto, no sabemos nada. No sabemos si la está pasando bien, si está sufriendo. Yo como madre tengo unos pensamientos más allá de lo que puede tener otra persona y el sufrimiento de él es el mío. Y, de verdad, que yo no lo llamo ni negligencia, yo lo llamo, como dije ayer, una crueldad”, sostuvo la progenitora.

Estas emociones se exacerban durante estos días de Navidad, fecha que acostumbraban a reunirse en familia.

La familia de Robert Aneudi Santos Nieves está desesperada por saber de su paradero. (Suministrada)

Los pasados cinco meses, narró Nieves, han sido horribles. No solo ha sido la desesperación de desconocer dónde está su hijo, sino también la falta de información sobre el curso de la investigación por parte de las autoridades, dijo. Contó que al principio la comunicación con el Negociado de la Policía fue constante, pero, según pasaron los días, fue desapareciendo.

La familia, incluso, ha realizado esfuerzos privados en un intento por dar con el paradero de Nieves Santos. “Yo sigo buscando porque yo estoy buscando mi hijo. Yo quiero encontrar a mi hijo. No importa de la forma en que lo encuentre, no importa”, sostuvo Nieves.

“Uno lo tiene en la cabeza, uno no duerme, no como, no sé nada de él, aquí no hay vida, no hay, no la hay esperando que llamen a uno, esperando que el teléfono suene”, agregó la mujer.

Jensen dijo que no pone en tela de juicio la trayectoria y el trabajo que ha hecho la doctora Conte en el ICF, pero reconoce que tras lo sucedido él y su familia desconfían en qué podría suceder a futuro cuando un cuerpo pueda corresponder al de su hermano. “¿Qué voy a pensar cuando me llamen en un mes? Cuando me llamen en dos semanas y me digan: ‘aquí hay un cuerpo que es su hermano y dio positivo. ¿Qué voy a pensar?

El lunes Conte emitió unas expresiones en las que catalogó lo ocurrido de “inexcusable” y dijo que el asunto había sido referido a la División de Control de Calidad. “Se está haciendo un análisis de causa y se tomarán las acciones correctivas necesarias. Afortunadamente, los controles establecidos funcionaron y logró detectarse y corregirse la situación antes de la entrega del cuerpo a la funeraria”, expuso.