Hace dos años, Elba Medina Torres, de 81, encontró un antídoto contra su tristeza por la pérdida de su hijo. José Hernández Cruz, quien a finales de octubre llegará a sus 80 años, halló un refugio ante la soledad que acompaña a un sinnúmero de adultos mayores en Puerto Rico. Y para Ángel Alvarado Sáez, de 68, es “una terapia”.

“Me siento renovada. El ánimo le cambia a uno, físicamente uno se siente mejor”, comparte Medina Torres.

Los tres forman parte de Patitas Calientes, una iniciativa de MMM, establecida en 2002, que se enfoca en el bienestar físico y mental de sus participantes. Y el pasado miércoles, más de 400 miembros de diferentes puntos de la isla llegaron hasta el coliseíto Pedrín Zorrilla, en San Juan, para la primera edición de las Olimpiadas Patitas Calientes.

“Nosotros, las personas mayores, necesitamos hacer ejercicios diariamente. Los médicos nos indican cada vez que los vamos a visitar que estemos activos, que hagamos de todo lo que el cuerpo necesita para seguir en acción. Porque estemos un poco mayor, no quiere decir que nos vamos a sentar en un sillón 24/7. No, hay que estar activos”, destaca Hernández Cruz, de Juncos y participante del capítulo de Las Piedras.

En el concurrido evento, todos los “paticalientes” disfrutaron de múltiples juegos físicos y de agilidad mental, como “hula hoop” y competencias del tradicional dómino.

Pero los beneficios de participar de Patitas Calientes –abierto para afiliados y no afiliados de MMM– van más allá de mantenerse activos, pues una de las prioridades de la iniciativa es la salud mental de los integrantes.

“Lo primero que ganan es un espacio para mantenerse activos y eso es importante, los saca del ambiente en el que están todo el tiempo. Y eso, a su vez, tiene una repercusión mental, los pones en posición para socializar. Uno de los peores enemigos de los adultos mayores es la soledad”, menciona Ricardo Rivera Cardona, presidente de MMM.

Elba Medina Torres, de 81 años, participa en el capítulo de Barceloneta de Patitas Calientes. (Ramón “Tonito” Zayas)

Abunda que “conectarlos con otras personas que están pasando por lo mismo, y crear esa red social que ayude a darle apoyo a ese adulto mayor, es uno de los principales objetivos de esto”.

Alvarado Sáez, quien es capitán del capítulo de Santa Juanita, en Bayamón, ha sido testigo de esos beneficios. El grupo que lidera, unos 20 participantes de entre 60 y 80 años, se reúne cada semana para caminar en un parque y ejercitarse con un entrenador que costea MMM.

“Es interesante porque el grupo se distrae, conversa, comparte con otros grupos y eso es una terapia. Yo estoy jubilado, físicamente, la mente y todo, ayuda”, resalta.

En el concurrido evento, todos los “paticalientes” participaron de múltiples juegos físicos y de agilidad mental, como “hula hoop” y competencias del tradicional dómino. (Ramón “Tonito” Zayas)

Noelia Vázquez, de 64 años, lidera las Patitas Calientes de Manatí y, hace un año, formó otro grupo en Barceloneta. Además de las rutinas semanales de zumba y ejercicios, la capitana destaca que, en charlas, han aprendido a leer las etiquetas de productos de alimentos, lo que también les permite mantener una dieta saludable.

Mientras la música de fondo llena el lugar, Medina Torres, con un sombrero adornado de flores y símbolos de paz, pide a los adultos mayores que no se limiten.

“No digan, ‘ah, ya soy demasiado viejo o tengo esta condición’. No, no, no, la edad no te limita para que tú puedas hacer algún tipo de ejercicio, tú lo haces a la capacidad que puedas. Unos tienen unas condiciones y otros tienen otras, pero mientras estemos ejercitados, nos vamos a sentir bien física y emocionalmente, con nuevos bríos para los últimos años que nos queden”, expresa, con una sonrisa en el rostro.

Para unirse a Patitas Calientes –programa dirigido a personas de 65 años en adelante o beneficiarios de Medicare–, los interesados pueden visitar uno de los grupos a través de la isla o enviar un correo electrónico a patitascalientes@mmmhc.com.