“Estamos ya ‘ready’ para recibirlos”: inician las clases tras retraso por tormenta, pero siguen las construcciones

“Los procesos de construcción, lamentablemente, traen estos inconvenientes. Yo no puedo aguantar los arreglos y las construcciones en las escuelas, y todos tenemos que ser flexibles y hacer nuestros arreglos. Si no aprovecho ahora a pintar las escuelas, (no se hace), estoy ahora al 93% de escuelas pintadas, y lo he visto”, sostuvo. “Tenemos que ser flexibles, entenderlo y hacer los arreglos en lo que se da la construcción. No quisiera que mamá y papá se lleven a los estudiantes de las escuelas, pueden moverse, claro, pero lo que les pido es que, en estos momentos que se están dando los arreglos, hacer sus planes de apoyo”, agregó.