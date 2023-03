CAYEY/VEGA BAJA.- Incertidumbre y miedo son las palabras que mejor describen el estado emocional de Elizabeth Rivera Torres, hija y cuidadora de Isabelino Rivera Díaz, jubilado de 99 años de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tras recibir una carta, en febrero, que advertía que, desde abril, no podrían pagarle su pensión por insolvencia de fondos.

“Si me quitan el retiro, no podría costear todo. Con el retiro es que me ayudo a darle una mejor calidad de vida a papi. Prácticamente, se me va en las medicinas y equipo que necesita. De verdad, que, sin eso, me voy a ver bien apretada”, expresó la maestra retirada de 68 años, mientras daba terapia a su progenitor en la sala de su casa, en Cayey.

Precisamente, mañana, martes, la Alianza de Empleados Activos, Jubilados y Movilizados de la AEE protestará frente al Capitolio “en defensa de las pensiones y en contra del Plan de Ajuste de la Deuda que elimina el Sistema de Retiro”.

Rivera Díaz es uno de los 9,991 retirados que se quedarían desprovistos del pago de sus pensiones si el Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE) no recibe los fondos adeudados de la Autoridad para pagarles a los pensionados.

El carpintero jubilado laboró por 19 años en las brigadas del sur de la AEE, cuando entonces se conocía como la Autoridad de Fuentes Fluviales. Se retiró en 1985. Su hija cuenta cómo, en “esos tiempos”, en su paso por la corporación pública, su padre agregó pequeños detalles de su sacrificado esfuerzo para la construcción del sistema que hoy brinda energía al país.

“Él trabajó 19 años (en labores de alto riesgo), y cómo los trabajó. Papi fue uno de los que tuvo que ir por todos los montes a pie, cargando los discos (objetos para aislar los cables de las torres de transmisión). Era un peligro entre lluvia y, a veces, climas que no eran favorables. Él también hacía las casetas para que las personas de la Autoridad se quedaran por semanas”, narró.

La SRAEE envió una carta, el 24 de febrero, en la que informaba la insolvencia de fondos a partir de abril para pagarles a las miles de familias beneficiadas del plan de retiro.

“Siempre me preguntaba: ‘¿Cuándo será que papi se jubilará de la Autoridad?’ Porque eso era un sacrificio bien grande. Ellos sí dieron la vida para tener un retiro justo, y ahora vienen con esto”, abundó.

De acuerdo al presidente de la Junta de Síndicos del SRAEE, José Rivera Rivera, la institución tiene fondos hasta para los cheques de abril. Precisó que el desembolso mensual consiste en aproximadamente $32 millones, cifra que reúne el pago de las pensiones y otras responsabilidades del SRAEE con los sobre 1,400 empleados que pidieron se les devolvieran sus aportaciones.

“Estuvimos trabajando con mucho afán para prolongar la vida del fondo, y lo hicimos. (...) Evitamos al máximo la exposición a riesgo y logramos preservar capital, pero los fondos se están terminando. Con el fondo que nos queda, podemos pagar hasta la nómina de abril, pero ya para la nómina de mayo, no habrá dinero suficiente”, explicó Rivera Rivera, retirado de la AEE desde 2002.

Después del desembolso de abril, el dinero no daría ni para la mitad del pago de mayo. “(A marzo) nos quedan entre $45 (millones) a $50 millones”, apuntó.

“Me sentí mal porque eso es un derecho adquirido de uno. Uno se retira de un trabajo porque va a tener pensión toda la vida, y que te digan que te la van a quitar... Eso es abusivo para nosotros de parte del gobierno. Es como quitarle la comida a un bebé”, dijo, por su parte, Luis Rivera Martínez, jubilado de la AEE de 93 años.

Luis Rivera Martínez, jubilado de la AEE de 93 años. (VANESSA SERRA DIAZ)

En sus 30 años de servicio, estuvo a cargo de la supervisión y mantenimiento del sistema eléctrico de varios pueblos de la zona metropolitana.

“Lo mejor que pueden hacer es cumplir con ese derecho que tenemos todos los pensionados”, sentenció el hombre desde el garaje de su casa, en donde cuelgan decenas de certificados por cursos que tomó de la AEE.

El residente en Vega Baja aseguró que no quiere promesas del gobierno, sino acciones concretas que le den la certeza que podrá contar con su pensión.

Diversas propuestas en la mesa de la Junta Fiscal

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, aseguró a El Nuevo Día que la AEE identificó los fondos para pagar una cuantía significativa al SRAEE, pero aún aguardan por la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la cual indicó debería ser informada antes de abril.

“He hablado con varios miembros de la Junta, y entienden la necesidad. Nadie quiere que se dejen de pagar las pensiones. Esas 12,000 familias merecen certeza, merecen tranquilidad de que sus pagos se harán”, dijo el también secretario de Estado.

Marrero insistió en que está “por concretarse” que la JSF les apruebe su propuesta para que la AEE autorice unos fondos operacionales para pagar al SRAEE.

“Nosotros entendemos, con todo respeto, que la carta (del SRAEE) creó ansiedad en vez de dar tranquilidad. El sistema se ha estado centrando en su situación fiscal como acreedor de la Autoridad. Nuestro rol es asegurar que la AEE, como patrono, haga su aportación”, resaltó.

Mientras tanto, Rivera Rivera compartió con este diario que el jueves se reunieron con los abogados de la JSF para detallar su propuesta, enviada desde noviembre, y responder a una solicitud de información del ente fiscal.

Indicó que, de la propuesta adoptarse, permitiría al Sistema de Retiro “permanecer solvente sin cambios sustanciales en sus beneficios”. Rivera Rivera dijo que la JSF solicitó datos como “gastos ordinarios, nómina, situación de los que renunciaron y cuánto dinero eso representa”, entre otros.

“Lo que querían dejarnos saber es que necesitaban los datos que ya le habíamos provisto anteriormente, y, con respecto a la propuesta, es que todavía no tienen una contestación”, informó.

Una deuda histórica

A febrero de este año, la AEE debía al Sistema de Retiro $938 millones por atrasos en aportaciones normales vencidas. Rivera Rivera detalló que la Autoridad dejó de hacer los pagos que le correspondían como parte “de ese compromiso de dar una aportación adecuada para poder cumplir con las responsabilidades del Sistema”.

“A finales del 2013, la AEE entró en un problema de falta de liquidez y se ve forzada a dejar de hacer las aportaciones en su totalidad para pagar el combustible… por lo que tuvo que hacer unos ajustes operacionales y, según ellos, el sistema de retiro era la parte menos necesaria”, contó.

Rivera Rivera precisó que el monto en aquel momento fue de aproximadamente $60 millones. “Se comprometieron a hacer los pagos en coordinación con la Junta de Síndicos. No lo resolvieron, y, en el 2014, la Autoridad comienza un proceso de reestructuración”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Jubilados de Empleados de la AEE, Johnny Rodríguez Ortiz, coincidió al opinar que las administraciones de la AEE no han puesto como prioridad salvaguardar el retiro de sus empleados, jubilados y activos.

“Lo que no vemos es la voluntad de salvar este plan de pensiones, y cualquier administración responsable optaría por la solución menos costosa y dolorosa para el pueblo. Ellos pretenden llevar este sistema de retiro a uno de contribución definida, lo que quiere decir que aquellos trabajadores activos que continúan aportando dejarían de tener el beneficio definido”, dijo el operador retirado de la AEE.

Ola de jubilaciones

Entre tanto, el presidente de la Junta de Síndicos también comentó que “la privatización de la Autoridad resultó en el desplazamiento de cientos de trabajadores de la Autoridad, una ola de jubilaciones, y el retiro de aportaciones por los miembros que renunciaron y la consecuente reducción en los ingresos del Sistema”.

Entre enero de 2022 y enero 2023, se retiraron 365 personas, por lo que la demanda del Sistema aumentó. Además, en casi ocho años, desde enero del 2014 a junio del 2022, 520 trabajadores se jubilaron por incapacidad.

“Nos preocupa también los trabajadores activos. Ni siquiera hay dinero para ellos de lo que han aportado. El sistema es de todos”, recalcó Rivera Rivera.

Por otra parte, otras 341 personas beneficiarias (47 mujeres y 294 hombres) del SREAEE han fallecido el último año.

Rivera Rivera indicó que, además de los casi 10,000 jubilados se suman 2,279 cónyuges supértites (sobrevivientes), que, en su vasta mayoría, son viudas; y 141 hijos de pensionados (nueve menores de 18 años y 123 incapacitados).

La mensualidad promedio de un pensionado es de $2,073, de acuerdo al último análisis de Rivera Rivera en enero. Además, el beneficio promedio de los hijos menores es de $269.61; el de los hijos incapacitados, $225.07, y el del cónyuge sobreviviente, $399.54.

“El gobierno dice que las pensiones están aseguradas, pero no es algo concreto. Son promesas, y con eso no se hace la compra de comida o medicamentos. Esto hay que resolverlo ya porque el dinero se acaba”, indicó Rodríguez Ortiz.

La insolvencia de fondos afectaría principalmente a personas de edad avanzada, quienes presentan diversas condiciones de salud.

