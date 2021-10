La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobernador Pedro Pierluisi, líderes legislativos y bonistas se encuentran reunidos con la jueza Laura Taylor Swain en busca de resolver el impasse con el Proyecto Cameral 1003, la medida legislativa que contempla el Plan de Ajuste de Deuda (PDA).

Esto es lo que debes de saber al momento:

9:10 a.m.: la reunión de emergencia comenzó a esta hora ante la jueza Swain, quien separó 90 minutos para atender la pugna.

9:15 a.m.: la jueza Swain expresó: “Seré honesta, mi paciencia se está acabando”.

10:34 a.m.: la jueza Barbara Houser dice que sería una vergüenza que el PDA no se lleve a un proceso de confirmación.

10:52 a.m.: Swain deniega pedido para aplazar el proceso y ordena la mediación entre las partes.

10:57 a.m.: Arturo J. García, abogado de los bonistas del BGF, expresa preocupación en torno a la continuación del proceso.

La periodista Joanisabel González te cuenta lo que ocurre dentro de la vista:

Pocas veces, la Judicatura, uno de los poderes en un sistema republicano de gobierno, convoca a sus contrapartes, el Ejecutivo y el Legislativo para sentarse a la mesa. Mucho menos, eso sucede mediante citación urgente, motu proprio, y junto a ellos, también se cita a una JSF y decenas de acreedores.

Eso es exactamente lo que pasa esta mañana, cuando la jueza de distrito federal y presidenta del Tribunal Federal en el Distrito Sur de Nueva York encabeza una conferencia de estatus para conocer por qué razón el PDA propuesto para el gobierno central no podrá discutirse a partir del próximo 8 de noviembre.

Swain, quien por instrucciones del presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez John Roberts, tiene a su cargo procurar la reorganización financiera de Puerto Rico a la luz de la ley Promesa, también interesa que le contesten otra pregunta: si la Legislatura no está dispuesta a aprobar la legislación que contempla el PDA propuesto para el gobierno central -en este caso, el Proyecto de la Cámara 1003- qué alternativas hay para continuar adelante.

La pregunta parece justificada si se considera que han transcurrido cuatro años y cinco meses después que Puerto Rico invocó la protección del Título III de la ley federal Promesa, tiempo que también se ha traducido en unos $939 millones en asesores y abogados.

Además, el PDA en la mesa se negoció en dos ocasiones, antes y después de los terremotos y la pandemia del COVID-19, y se ha enmendado otras siete veces. Y, a pesar de las pujas con la Legislatura, la JSF requirió a miles de acreedores que votaran sobre una modificación de deudas sin que estos supieran exactamente cómo se afectarán sus derechos.

El pasado viernes, la jueza federal convocó la reunión urgente, unos 52 minutos antes que venciera el plazo que la JSF dio a la Legislatura para aprobar el proyecto 1003 y que el organismo fiscal radicara una moción para aplazar la audiencia de confirmación del PDA ante el tranque con las cámaras legislativas.

Swain busca esas respuestas en la reunión telefónica y directamente de la voz del gobernador, el presidente del Senado, José Luis Dalmau; su homólogo en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, o sus respectivos abogados.

La jueza también procura explicaciones del organismo creado por el Congreso para resolver el entuerto fiscal puertorriqueño, específicamente de su presidente, académico y experto en Derecho de Quiebras, David Skeel, y la directora ejecutiva del organismo fiscal, Natalie Jaresko.

El pasado sábado, El Nuevo Día reveló que la reunión de emergencia puede acabar con una ronda de mediación entre la JSF y los oficiales electos de Puerto Rico, una tarea que estaría a cargo del Equipo de Mediación -presidido por la jueza del Tribunal federal de Quiebras en el Distrito Norte de Texas, Barbara Houser- que Swain nombró para conseguir que los bonistas y el ente fiscal llegaran a un entendido.

También, según fuentes no autorizadas a hablar del proceso, la JSF pondera la posibilidad de utilizar algún mecanismo financiero que, con la autorización del tribunal, pueda servir para pagar a los bonistas. Esto, sin necesidad de que se emitan nuevos bonos y, por ende, que no haya intervención legislativa. Se trata, explicaron las fuentes, de un instrumento que, si bien no sería mercadeable fácilmente como sucede con los bonos, permitiría intercambiar la deuda vigente por este mecanismo que podría ser de tipo fiduciario.

Los bonistas y las aseguradoras que respaldan algunos bonos de la isla, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), que agrupa a los empleados públicos, suplidores y contratistas del gobierno, y el Comité Oficial de Retirados (COR), que representa a todos los jubilados del sector público salvo los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico, también fueron citados al cónclave.