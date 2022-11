Anthony Steven Lobos Ruiz, uno de los coacusados por cometer crímenes de odio contra la mujer transgénero Alexa Negrón Luciano, en hechos ocurridos el 24 de febrero de 2020, fue sentenciado este lunes a dos años y nueve meses de prisión, así como tres años de libertad condicionada.

“Estoy abochornado de mí y de lo que fui en mi pasado”, afirmó Lobos Ruiz, sollozando, mientras leía una carta en la que, dirigiéndose a la jueza de distrito federal Aida Delgado Colón, pedía disculpas por los hechos que aceptó.

El hombre de 21 años se declaró culpable el 29 de agosto de 2022 del segundo cargo contenido en el pliego acusatorio: causarle daño corporal a Negrón Luciano mediante el uso de un arma peligrosa (una pistola para el deportes de paint ball) debido a la identidad de género, actual y percibida, de la víctima, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal en San Juan. Negrón Luciano fue asesinada la madrugada del 24 de febrero de 2020, en hechos ocurridos en una carretera en Toa Baja, pero ninguno de los tres coacusados en el caso por crímenes de odio enfrentan cargos por su asesinato.

“Honorable jueza, con todo mi respeto, hice esta carta para comunicarme correctamente ante usted y pedirle perdón por mis hechos, sinceramente, con lo más profundo de mi alma y corazón, estoy arrepentido por haberme mofado de la víctima, Alexa. Fui un joven ignorante, por mi ignorancia cuando tenía 18 años cometí este error que me está alejando de mis metas y mi familia, quitándome todo lo que me hace feliz”, manifestó Lobos Ruiz. “Si yo hubiera sabido que esto habría tenido estas consecuencias, no lo habría hecho. Si yo supiera que la víctima fallecería horas después de lo que hice, no lo hubiera realizado nunca”. La abuela, un hermano menor del sentenciado y el padrastro, estuvieron en sala.

Durante la vista de sentencia en la Sala 1 del Tribunal federal en Hato Rey, trascendió que Lobos Ruiz, Jordany Laboy García y Christian Rivera Otero -acusados en 2021 por un gran jurado por crímenes de odio y conspiración, por el incidente con la pistola de perdigones de pintura- identificaron a Alexa mientras caminaba en la calle, tras haber visto la publicación en redes sociales relacionada a un incidente en un restaurante de comida rápida.

Luego de identificarla, el trío decidió buscar la pistola de perdigones de pintura y regresar al lugar. Mientras uno de los coacusados estaba al volante y otro disparaba con la pistola, Lobos Ruiz, desde el asiento trasero, grababa la escena mientras le gritaba insultos reconocidos en sala como “crueles”. Ese vídeo fue eventualmente publicado por uno de los coacusados en las redes sociales.

En sala, el padre de Alexa, Luis Ángel Negrón Rivera, quiso dejar en récord su oposición al acuerdo al que la fiscalía federal llegó con el coacusado al declararse culpable. “Yo como padre no estoy de acuerdo que se haga ningún arreglo con estos criminales que le hicieron esto a mi hijo, le quitaron la vida”, afirmó. “Nuestro hijo murió y murió su familia con él. Su madre, que está aquí, ella no tiene vida. Su madre no tiene tranquilidad ni paz, no duerme, no descansa”.

Durante la vista de sentencia las partes hicieron hincapié en que el pliego acusatorio en cuestión respondía a cargos por crímenes de odio, dejando en suspenso el acto de asesinato, que sigue bajo investigación por parte de las autoridades. Según lo discutido en sala, luego de grabar el vídeo en el gritaban insultos a Alexa y disparaban con la pistola de perdigones de pintura, Lobos Ruiz fue llevado a casa de su abuela. La evidencia apunta a que él no disparó la pistola de perdigones de pintura ni estuvo eventualmente con los otros dos coacusados.

Para la familia de Alexa, sin embargo, los hechos son evidentes. “Lo siguieron cruelmente, lo acorralaron. Le quitaron la vida a un ser un humano que no le hacía daño a nadie”, sentenció el padre.

El acuerdo de culpabilidad describía que la pena máxima por la ofensa contenida en la Ley de Prevención de Crímenes de Odio es de una condena de no más de 10 años de cárcel, al igual que una multa no mayor de $250,000, y un término de libertad supervisada de hasta tres años. No obstante, la Fiscalía federal recomendó 33 meses, o dos años y nueve meses, así como los tres años de libertad condicionada. Delgado Colón podía acoger la recomendación o establecer su propia sentencia de acuerdo con las guías de sentencia aplicables.

Jessica Earl, la abogada de Lobos Ruiz, al solicitar a la jueza que la sentencia fuera de 18 meses de cárcel y tres años de libertad de condicionada, argumentó que “las décadas de discriminación” contra las personas de la comunidad LGBT en Puerto Rico, no se resolvían con este caso ni con una sentencia máxima a Lobos Ruiz. “El cambio ocurre en nuestros hogares, en el sistema de educación”, subrayó.

“Esto es un síntoma de la falta de educación, perspectiva de género, inequidad social y discriminación”, continuó la abogada.

La fiscal Laura Blakemore, de la división de derechos civiles de Washington D.C., argumentó, por su parte, que la sentencia solicitada era “razonable, necesaria y requerida”. “Mostrará que en este distrito acosar a personas gays, lesbianas, transgéneros, no es gracioso”, afirmó. Los fiscales José A. Contreras y Shan P. Parel, de la fiscalía federal en Puerto Rico, también estuvieron en sala.