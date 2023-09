En el cuarto día de paro indefinido en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el futuro de la mediación entre representantes estudiantiles y la rectoría dependía de una importante reunión convocada para la tarde del sábado.

A media mañana, sobre una docena de alumnos del Movimiento Estudiantil resguardaban la línea de piquete, y decidieron que no emitirían declaraciones a la prensa hasta después de la reunión del Consejo General de Estudiantes (CGE), convocada para las 4:00 p.m. y en formato virtual.

Mientras tanto, algunos de los presentes tomaron, al mediodía y al interior del estacionamiento de la facultad, un taller de derechos civiles.

La reunión del CGE fue aprobada el viernes mediante certificación y en medio de discusiones internas entre los representantes estudiantiles, que alegan que el proceso de mediación ha sido “hostil” y objetan la presunta parcialización del mediador Jaime Enrique Cruz Pérez a favor de la rectoría.

El miércoles, Ríos Reyes reiteró que no presentará su renuncia y que "está dispuesta a llegar a términos medios con los estudiantes".

La mediación comenzó el jueves, con la participación de tres representantes estudiantiles y dos doctoras en representación de la rectoría, de manera confidencial.

Por separado, el mediador Cruz Pérez sostuvo que ofrece sus servicios de manera voluntaria y gratuita, y defendió que su posición es “imparcial”, “intermediaria” y que cuenta con una carrera de 25 años en procesos de mediación. Informó que acordaron con un representante concejal posponer la mediación hasta el martes, a la 1:00 p.m.

Se espera que, en la reunión de este sábado, los alumnos voten para decidir los próximos pasos a seguir en torno al Comité de Diálogo y Mediación, que ellos mismos solicitaron a la administración para proponer más de 39 preacuerdos, entre ellos, que el estudiantado no sea penalizado por el paro en el RCM, que comenzó el pasado miércoles con la exigencia principal de que la doctora Ilka Ríos Reyes sea destituida.

El miércoles, Ríos Reyes reiteró que no presentará su renuncia y que “está dispuesta a llegar a términos medios con los estudiantes”. Además, indicó que “no se va a penalizar a nadie”.

Al momento de esta publicación, ni la Administración Central de la UPR ni Ríos Reyes habían emitido expresiones nuevas a El Nuevo Día.

“Sólidos en su reclamo”

“Mi impresión es que los estudiantes se han mantenido sólidos en su reclamo. Coincido con ellos en que es extremadamente válido remover a la doctora Ilka Ríos Reyes de su posición como rectora en propiedad del recinto. Los estudiantes con los que hablé ayer (viernes) me indicaron que se sintieron amenazados y amedrentados con el proceso”, compartió, por su parte, el doctor Hilton Franqui, ex decano asociado de Asuntos Académicos de la Escuela de Medicina.

El 1 de septiembre, Ríos Reyes inició su administración, en medio de protestas que no han cesado desde entonces. (Nahira Montcourt)

El alegado tratamiento hostil hacia los estudiantes, indicó, se habría repetido en diálogos sostenidos semanas antes del paro indefinido.

Ríos Reyes, catedrática de la Escuela de Medicina Dental, ocupó la rectoría desde diciembre de 2021 hasta agosto de 2022, cuando renunció a petición del presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, ante señalamientos de dos decanos de la Escuela de Medicina, que denunciaron, entonces, que ella presuntamente obstaculizó una evaluación académica de una estudiante para favorecer su estancia en el recinto.

Pese a ello, Ferrao volvió a recomendar su designación como rectora y, luego, la Junta de Gobierno la aprobó, a finales de agosto pasado. El 1 de septiembre, Ríos Reyes inició su administración, en medio de protestas que no han cesado desde entonces.

“Presidencia se ha hecho de oídos sordos, tratando de no tomar una decisión ni de un lado ni del otro. Definitivamente, esa estrategia es fallida porque, en realidad, los problemas no se resuelven metiéndolos debajo de la alfombra. Administración Central debería haber trabajado esto semanas atrás para no llegar a este punto”, opinó Franqui.